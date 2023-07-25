رغم إضراب هوليوود.. الإعلان عن مهرجان تورونتو السينمائي

أعلن القائمون على مهرجان تورونتو السينمائي الدولي، الاثنين، عن برنامج الدورة المقبلة من الحدث الذي يتضمّن أعمالاً أمريكية كثيرة، رغم إضراب الممثلين وكتاب السيناريو الذي يشل هوليوود راهناً.

وسيُقام المهرجان الذي من المقرر تنظيمه بين 7 و17 سبتمبر/أيلول المقبل، في ظل ضبابية كبيرة مع احتمال عدم حضور النجوم الأمريكيين على سجادته الحمراء.

ومنعت نقابة الممثلين أعضاءها أثناء الإضراب من الترويج لأفلام أنتجتها الاستوديوهات الكبرى ومنصات البث التدفقي التي فشلت المفاوضات معها على رفع الرواتب وتنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي.

وحدهم الممثلون في أفلام مستقلة سيكونون قادرين على الاستفادة من "اتفاق مؤقت" من أجل الترويج لأعمالهم، على ما أوضح كبير المفاوضين في نقابة الممثلين ضمن مقابلة مع موقع "ديدلاين" المتخصص.

ويُفترض أن تُعرَض خلال الدورة المقبلة من مهرجان تورونتو السينمائي الدولي، أفلام عدة يُحتَمَل ترشيحها لنيل جوائز الأوسكار.