شمس البارودي تدخل في نوبة هستيريا بعد وفاة نجلها عبدالله حسن يوسف
دخلت الفنانة المصرية المعتزلة شمس البارودي في نوبة هستيريا؛ بعد سماع نبأ وفاة نجلها الأصغر عبدالله، غرقًا بعد سباحته في أحد الشواطئ، بحسب مصادر مقربة من الأسرة.
وذكرت المصادر، أن شمس البارودي لم تصدق في البداية خبر وفاة نجلها، وظنت أنها مجرد شائعات، حتى أكد لها بقية أبنائها الخبر.
ودخلت الفنانة المصرية في حالة انهيار وصراخ، بينما فضل زوجها الفنان حسن يوسف وبقية أبنائه عدم استقبال أي اتصالات؛ نظرًا لظرفهم.
وعبد الله هو أصغر أبناء الفنان حسن يوسف وزوجته شمس البارودي اللذين أثمر زواجهما عن 4 أبناء، هم: ناريمان وعمر ومحمود وعبد الله.
وأكّد شهود عيان وأصدقاء الراحل عبدالله، أنه أصرّ على النزول والسباحة في البحر ليلًا.
وبحسب ما ذكر في المحضر الرسمي، لم يستطع عبدالله مقاومة الأمواج بعد نزوله للسباحة، وذلك في منطقة الساحل الشمالي في مصر، ثم اختفى تحت الماء، قبل أن يتم انتشال جثمانه وهو فاقد الوعي.
ونقل على الفور إلى المستشفى، لكن تبين من المعاينة الطبية أنه متوفى قبل ساعات من وصوله الطوارئ.
وأكد تقرير الشرطة عدم وجود أي شبهة جنائية في وفاة عبدالله، وصرحت بتسليمه لأسرته من أجل الدفن.