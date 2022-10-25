قرعة خليجي 25: العراق مع السعودية وعمان

سحب اليوم الثلاثاء في البصرة بالعراق قرعة بطولة كأس الخليج العربي (خليجي 25) التي تحتضنها مدينة البصرة العراقية.

وتعود البطولة لتنظم في العراق لأول مرة منذ 40 عاما، وهي مناسبة مهمة لإعادة الحياة إلى ملاعب العراق بعد فترة طويلة قضتها الملاعب العراقية تحت حظر مفروض من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا.

وتقسم القرعة إلى 4 مستويات على أن يترأس منتخبي العراق المنظم مجموعة بينما يترأس منتخب البحرين حامل اللقب المجموعة الثانية.

وأسفرت القرعة عن النتائج الآتية:

المجموعة الأولى: العراق، اليمن، عمان، السعودية.

المجموعة الثانية: البحرين، الكويت، الإمارات، قطر.

وتقام البطولة في الفترة من 6-19 يناير 2023.

وأقيمت القرعة بحضور ممثلي المنتخبات المشاركة وهي العراق البلد المنظم والبحرين حامل اللقب وقطر والسعودية والإمارات والكويت والعراق واليمن.

وقد اعتمدت لجنة المسابقات باتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم، في اجتماعها بالبصرة، آلية إجراء القرعة وفقاً للمادة الخامسة من لائحة المسابقات، حيث سيتم الاعتماد على التصنيف الأخير للفيفا لتوزيع مستويات المنتخبات المشاركة عند إجراء القرعة.

ويستضيف العراق البطولة للمرة الثانية في تاريخه بعد الأولى عام 1979، عندما استضاف النسخة الخامسة في العاصمة بغداد على استاد الشعب الدولي وتُوِّج بلقبها.

وتُنظم بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم مرة كل عامين، وأقيمت نسختها الأولى بالبحرين عام 1970، والأخيرة في قطر 2019، وتحمل الكويت الرقم القياسي في عدد مرات الفوز (10 ألقاب)، مُقابل 3 ألقاب لكل من قطر والسعودية والعراق، ولقبين لكل من سلطنة عمان والإمارات، ولقب واحد للبحرين.