مؤثرة عراقية تتعرض للمضايقة بسبب ملصق "غزة حرة" (فيديو)

تعرضت المؤثرة العراقية في الولايات المتحدة، ناستازيا حياة، إلى مضايقة وإزعاج من أحد رواد مقهى في مدينة نيويورك، بسبب ملصق على حاسوبها من نوع "لابتوب".

وحاول الرجل، إخراج المؤثرة حياة عنوة من المقهى، بدعوى معاداتها للسامية.

ووثقت المؤثرة العراقية في مقطع فيديو، واقعة الاعتداء، ونشرتها كذلك على حسابها المعروف في "إنستغرام".

وأظهر المقطع، رجلا منزعجا جدا يحاول مهاجمة حياة، بسبب الشعار الملصق على حاسوبها بعبارة "غزة حرة"، وحاولت حياة الدفاع عن نفسها، والتفسير للرجل أنها حزينة على أشقائها في فلسطين، إلا أنّ سلوكه ازداد عدوانية، بينما حاول أحد العاملين في المقهى تهدئته وإخراجه.

وهدد الرجل ناستازيا باستدعاء الشرطة، إذا لم تتوقف عن التصوير، على اعتبار أن الملصق معاديا للسامية.

وأصر الرجل على موقفه، رغم محاولة العامل إخراجه من المقهى، واستجاب في النهاية، بعد أن قرروا أن يعيدوا له ثمن قهوته.