عائلة عبدالحليم حافظ تقاضي عائلة سعاد حسني

أعلنت عائلة المطرب المصري الراحل عبدالحليم حافظ مقاضاتها عائلة الفنانة الراحلة سعاد حسني ومروّجي شائعة زواجه منها "عرفيًّا".

وأصدرت العائلة، بيانًا، تستنكر فيه الترويج لشائعة زواج عبدالحليم حافظ من سعاد حسني، معتبرة أن من قاموا بهذا هدفهم النيل من المطرب الراحل ومن سمعته.

وأكد الفنان محمد شبانة، ابن شقيق الفنان عبدالحليم، اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من روَّج لهذه الشائعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.