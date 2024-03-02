حفلة عيد ميلاد في الهند تنتهي بجريمة قتل غامضة

انتهت حفلة عيد ميلاد في إحدى قرى مدينة دربنجة الهندية نهاية مرعبة، دفعت جميع المدعوين للهرب، بعد جريمة قتل غريبة خلالها.

وفي التفاصيل، استعان رجل الأعمال راكيش ساهني بمصور الفيديو سوشيل ساهني، لتوثيق حفل عيد ميلاد طفلته، الذي أقامه في قريته بحضور عدد كبير من أفراد عائلته الثرية.

ووفق وسائل إعلام محلية، فقد اندمج المدعوون في الاحتفال حتى قرر أحدهم إطلاق النار للتعبير عن سعادته، لكنه أصاب المصور الذي سقط قتيلاً في الحال، وسط ذعر الجميع.

وهرب المدعوون من الحفل وتركوا جثة الضحية، قبل أن يبلغ أهالي القرية عن الحادث، إذ حضرت الشرطة لتنطلق التحقيقات.

وأكد متحدث باسم الشرطة أن الحادث يشوبه الغموض، خاصة أن التحريات المبدئية تشير إلى وجود تعمد في القتل نتيجة خلاف ما وقع بين المصور وقاتله. وأشار إلى أن التحقيقات مستمرة، فيما لم يتم تحديد أي مشتبه به آخر، أو القبض على أي من أفراد أسرة رجل الأعمال الذي نظم الحفل.