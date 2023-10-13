وفاة سفّاح الأطفال الكولومبي لويس ألفريدو غارافيتو في السجن
توفّي الكولومبي المسجون لويس ألفريدو غارافيتو عن 66 عاماً، الخميس، وهو أحد أسوأ سفاحي الأطفال والملقّب "وحش جينوفا" لقتله نحو 170 قاصراً على الأقل، وفق ما أفادت إدارة السجون.
وتوفي غارافيتو المسجون منذ عام 1999 بعد توقيفه لمحاولته اختطاف طفل، في عيادة بشمال كولومبيا بسبب "أمراض متعددة". وفي أيار/مايو الفائت، أفادت وسائل الإعلام الكولومبية بأنه مصاب بسرطان الدم.
وحُكم على غارافيتو في أيار/مايو 2000 بالسجن 835 سنة لإدانته باغتصاب وقتل ما لا يقل عن 170 قاصراً، معظمهم من الصبية، بين أعوام 1980 و1999، لكن الحد الأقصى للعقوبة في كولومبيا هو 40 عاما.
واعترف غارافيتو بارتكاب جرائم قتل أيضاً في فنزويلا والإكوادور اللتين تحيطان بكولومبيا.
وأظهرت اعترافات غارافيتو والتحقيقات التي أجريت في كولومبيا أنه كان يدّعي أنه متشرّد أو راهب أو بائع متجول لإغراء الأطفال بالهدايا أو المال، قبل اغتصاب معظمهم وقتلهم.