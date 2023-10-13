وفاة سفّاح الأطفال الكولومبي لويس ألفريدو غارافيتو في السجن

توفّي الكولومبي المسجون لويس ألفريدو غارافيتو عن 66 عاماً، الخميس، وهو أحد أسوأ سفاحي الأطفال والملقّب "وحش جينوفا" لقتله نحو 170 قاصراً على الأقل، وفق ما أفادت إدارة السجون.

وتوفي غارافيتو المسجون منذ عام 1999 بعد توقيفه لمحاولته اختطاف طفل، في عيادة بشمال كولومبيا بسبب "أمراض متعددة". وفي أيار/مايو الفائت، أفادت وسائل الإعلام الكولومبية بأنه مصاب بسرطان الدم.