توقيف 4 هنود بتهمة إجبار امرأتين على السير عاريتين

أوقفت الشرطة الهندية أربعة رجال متّهمين بإجبار امرأتَين على السير في موكب عاريتَين وسط حشد من الناس في ولاية بشمال شرق الهند، حيث خلّفت أعمال عنف عرقي 120 قتيلًا على الأقلّ.

وحُدّدت هوية المشتبه بهم من خلال مقطع فيديو يظهر فيه الحادث الذي وقع في بداية أيار/مايو وانتشر على نطاق واسع على شبكات التواصل الاجتماعي، الأربعاء، وأثار غضبًا على المستوى الوطني.

وتظهر في مقطع الفيديو امرأتان تسيران عاريتَين في شارع ويتعرّضن للمضايقة من قبل حشد في مانيبور، حيث قطعت السلطات الاتصال عبر الإنترنت.

وأعلنت حكومة الولاية التي يرأسها الحزب القومي الهندوسي الحاكم بهارتيا جاناتا (حزب الشعب الهندي)، أن الشرطة اتخذت تدابير فور انتشار الفيديو على شبكات التواصل الاجتماعي، بعد أكثر من شهرين على الحادث.

وقال رئيس وزراء الولاية ن.بيرين سينغ على تويتر، إن "تحقيقًا شاملًا" يجري.

وأضاف: "سنضمن اتخاذ إجراءات صارمة ضد جميع الجناة، بما في ذلك النظر في إمكانية تنفيذ عقوبة الإعدام".