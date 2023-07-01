احتجاجات فرنسا توجه ضربة قاسية للسياحة

وجهت الاحتجاجات العنيفة التي تشهدها فرنسا لليوم الرابع على الوالي، في أعقاب مقتل فتى يدعى نائل المرزوق برصاص شرطي، ضربة قاسية للقطاع السياحي.

وتعرضت فنادق ومطاعم لأعمال تخريب في جميع المناطق المتضررة جراء أعمال الشغب والاضطرابات، كما شهدت موجة من إلغاء الحجوز.