غاري نيفيل: يجب إنهاء العلاقة بين مانشستر يونايتد وكريستيانو رونالدو سريعا

يرى غاري نيفيل، مدافع مانشستر يونايتد السابق، أنه لا بد من إنهاء العلاقة بين النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم والمهاجم البرتغالي المخضرم كريستيانو رونالدو في أسرع وقت ممكن في ظل تعثر العلاقة بين الطرفين خلال الفترة الثانية للاعب مع النادي.

وخلال الموسم الحالي جلس رونالدو الذي أحرز مؤخرا هدفه رقم 700 معظم الوقت على مقاعد البدلاء تحت قيادة المدرب الهولندي إريك تين هاغ.

وكان خارج تشكيلة الفريق في مباراة أمس السبت، والتي انتهت بالتعادل مع تشيلسي اللندني بعد رد فعله غير المقبول على عدم إشراكه في منتصف الأسبوع أمام توتنهام هوتسبير وجلوسه على مقاعد البدلاء.

ومع وجود إشارات على تحقيق الفريق تقدما تحت قيادة تين هاغ يعتقد نيفيل أنه لا بد من التوصل لحل للموقف الحالي بين الطرفين.. النادي واللاعب.