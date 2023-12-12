إصابة المخرج المصري أحمد البدري بتسمم الدم بعد بتر قدمه اليسرى

كشف صديق المخرج المصري أحمد البدري آخر تطورات حالته الصحية، وذلك بعد بتر قدمه اليسرى قبل يومين بسبب مضاعفات مرض السكري.

ولفت إلى أنه تم بتر قدمه اليسرى بالكامل مع معاناته من صعوبة في التنفس، وعدم انتظام السكر، وتسمم في الدم.

وأكد أن المخرج المصري لا يزال في العناية المركزة في المستشفى.

وكان الفنان شريف إدريس، أعلن يوم السبت الماضي، تعرض المخرج أحمد البدري لأزمة صحية، نتج عنها بتر قدمه اليسرى؛ إذ كتب عبر حسابه على "فيسبوك": "ألف مليون سلامة الصديق العزيز المخرج الكبير أحمد البدري.. ربنا يتمم شفاك علي خير.. للأسف الشديد تم بتر قدمه وهو الآن في معهد ناصر.. دعواتكم بالشفا".

يذكر أن أبرز أعمال المخرج المصري "عمر وسلمى 2" و"غاوي حب" و"حبيبي نائما"، إضافة إلى مشاركته في التمثيل في عدد من الأعمال.