الاتحاد الأوروبي يدخل على خط الأزمة في السنغال

دخل الاتحاد الأوروبي على خطّ الأزمة السياسية في السنغال، وأبدى موقفه الرافض للتمديد للرئيس الحالي ماكي سال الذي تنتهي ولايته مطلع أبريل/نيسان المقبل، فيما تجري الانتخابات في يونيو/حزيران، وفق المقترح الذي طرحه المجتمعون في الحوار الوطني.

وقال الاتحاد الأوروبي إنّه يتابع الأحداث في السنغال "باهتمام وقلق" منذ الإعلان عن تأجيل الانتخابات الرئاسية، ونشر بعثة لمراقبة الانتخابات في أوائل فبراير/شباط في السنغال. فيما تؤكّد البعثة اليوم أنه يجب احترام التزامات ماكي سال بعدم تجاوز نهاية ولايته.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية، نبيلة مصرالي، إن "الاتحاد الأوروبي يشير إلى قرار المجلس الدستوري السنغالي الذي يدعو السلطات إلى تنظيم الانتخابات الرئاسية في أقرب وقت ممكن، مع الأخذ بالاعتبار حقيقة أنه لا يمكن تأجيل الانتخابات إلى ما بعد مدة الولاية الرئاسية".