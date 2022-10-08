محادثات قوية لتنظيم نزالين بين مايويذر ومكغريغور في أبوظبي والسعودية
تتخذ المعركة الجديدة بين الملاكم الأمريكي المعتزل فلويد مايويذر، ونجم UFC كونور مكغريغور خطوة أخرى نحو أن تصبح حقيقة واقعة.
وتمت متابعة إعادة المباراة بين بطل العالم للملاكمة في خمسة أوزان مختلفة ونجم UFC فترة طويلة من قبل مروجي كلا الرياضيين.
وقالت صحيفة "ذا صن" البريطانية، إنه يمكن للبطلين المواجهة مرة أخرى في مباراة إعادة لمباراة الملاكمة التي طال انتظارها مقابل مبلغ قياسي عالمي قدره 1.5 مليار دولار (1.3 مليار جنيه إسترليني).
وأجرى فريق مايويذر محادثات مع فريق نجم UFC لعقد ثنائي القتال والذي سيشهد لقاء الثنائي مرة أخرى في حلبة الملاكمة - متبوعا بمباراة MMA ثانية، كما زعم أحد المصادر.
وستكون هذه هي المرة الأولى التي يحارب فيها مايويذر البالغ عمره 45 عاما بموجب قواعد الفنون القتالية المختلطة MMA.
وقالت مصادر إن المباراتين ستقامان في أبوظبي والمملكة العربية السعودية في عام 2023 إذا تمت صياغة العقود.
وسيلتقي جيرفونتا ديفيز (27 عاما) مع منافسه ريان غارسيا (24 عاما) في المواجهة الثانية في الملاكمة، ويأتي ذلك بعد أن أكد فلويد أنه يجري محادثات لمواجهة المصارع المولود في دبلن والبالغ من العمر 34 عاما مرة أخرى الشهر الماضي.
وقال مصدر في معسكر مايويذر للصحيفة ذاتها: "يجري فلويد الآن محادثات للقتال في المثمن (حيث تقام مبارياتUFC)إذا كان العرض المالي مناسبا، إنهم يتطلعون الآن إلى توقيع عقد لخوض معركتين بقيمة 1.5 مليار دولار (1.3 مليار جنيه إسترليني).
"الخطة هي أن تدور معركة واحدة في أبوظبي والأخرى في المملكة العربية السعودية، لذلك ستكون هناك معركة ملاكمة وأيضا قتال MMA بموجب قواعد MMA، يجري فريق فلويد وكونور محادثات طوال هذا الأسبوع، أرسل ديفيز أيضا عقدا إلى غارسيا لخوض معركة قبل مباراة الملاكمة بين كونور وفلويد.
"الملاكمة ستكون للسجل الرسمي، وستكون مباراة MMA أيضا للسجل الرسمي للفنون القتالية، في الوقت الحالي، هم يبحثون عن المعركتين اللتين سيتم تنفيذهما العام المقبل 2023".
واعتزل أسطورة الملاكمة الأمريكي رسميا في عام 2017 بعد فوزه على مكغريغور في عشر جولات في لاس فيغاس، في مباراة حققت 500 مليون دولار (450 مليون جنيه إسترليني).
منذ ذلك الحين، خاض مايويذر أربع معارك استعراضية، لم تتم الموافقة عليها رسميا أو أثرت على سجله التاريخي 50-0.
وعاد مايويذر لأول مرة في ديسمبر/كانون الأول 2018، بفوزه على لاعب وزن الريشة تينشين ناسوكاوا (24 عاما) في جولة واحدة.
وتتبقى مباراتان في عقد مكغريغور، الذي لم يقاتل منذ كسر ساقه أثناء قتال مع داستن بوارير في يوليو/تموز 2021، الحالي مع UFC، مما يعني أنه سيكون حرا في مواجهة مايويذر بمجرد انتهاء عقده.