محادثات قوية لتنظيم نزالين بين مايويذر ومكغريغور في أبوظبي والسعودية

تتخذ المعركة الجديدة بين الملاكم الأمريكي المعتزل فلويد مايويذر، ونجم UFC كونور مكغريغور خطوة أخرى نحو أن تصبح حقيقة واقعة.

وتمت متابعة إعادة المباراة بين بطل العالم للملاكمة في خمسة أوزان مختلفة ونجم UFC فترة طويلة من قبل مروجي كلا الرياضيين.

وقالت صحيفة "ذا صن" البريطانية، إنه يمكن للبطلين المواجهة مرة أخرى في مباراة إعادة لمباراة الملاكمة التي طال انتظارها مقابل مبلغ قياسي عالمي قدره 1.5 مليار دولار (1.3 مليار جنيه إسترليني).

وأجرى فريق مايويذر محادثات مع فريق نجم UFC لعقد ثنائي القتال والذي سيشهد لقاء الثنائي مرة أخرى في حلبة الملاكمة - متبوعا بمباراة MMA ثانية، كما زعم أحد المصادر.

وستكون هذه هي المرة الأولى التي يحارب فيها مايويذر البالغ عمره 45 عاما بموجب قواعد الفنون القتالية المختلطة MMA.

وقالت مصادر إن المباراتين ستقامان في أبوظبي والمملكة العربية السعودية في عام 2023 إذا تمت صياغة العقود.

وسيلتقي جيرفونتا ديفيز (27 عاما) مع منافسه ريان غارسيا (24 عاما) في المواجهة الثانية في الملاكمة، ويأتي ذلك بعد أن أكد فلويد أنه يجري محادثات لمواجهة المصارع المولود في دبلن والبالغ من العمر 34 عاما مرة أخرى الشهر الماضي.