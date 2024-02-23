"إسرائيل تتفاوض مع نفسها".. رئيس الموساد الأسبق يعلق على وثيقة نتنياهو

انتقد رئيس "الموساد" الأسبق أفرايم هاليفي حكومة بنيامين نتنياهو، فيما يتعلق بملف "اليوم التالي للحرب"، والوثيقة التي قدمتها بهذا الشأن، إذ رأى أن "إسرائيل تتفاوض مع نفسها"، عبر تلك الوثيقة، حسبما نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي.

وأشارت الإذاعة عبر حسابها على منصة "إكس"، إلى تعليق هاليفي على وثيقة داخلية بشأن "اليوم التالي" للحرب، قال فيها إنها "تحدد أنه لا يوجد، اليوم، ممثلون للفلسطينيين".

واستطرد المسؤول الذي ترأس الجهاز الاستخباري، بين 1998 إلى 2002، أن الوثيقة "تذكر من جانب آخر أن النظام الذي سيقوم في قطاع غزة سيأتي من خلال مفاوضات ثنائية".

وأشار هاليفي إلى أن نتنياهو هو الذي نشر تلك الوثيقة، معتبرًا أن ما ورد فيها يحمل تناقضًا، وتهكم متسائلًا: "أعرف الجانب الإسرائيلي، ولكن ماذا يعني الطرف الثاني؟".

يُذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، عرض، مساء الخميس، على مجلس الحرب ووزراء الحكومة، وثيقة تحمل الأسس التي سُتبنَى عليها خطة "اليوم التالي للحرب" على غزة.