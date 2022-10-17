تسريبات تكشف ترتيب الكرة الذهبية.. وهؤلاء أبرز الحاضرين والغائبين

تقترب مجلة "فرانس فوتبول" من الإعلان الرسمي عن الفائز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2022، حيث تشير كل التوقعات وتسريبات التصويت إلى أن الفرنسي كريم بنزيما مهاجم وقائد ريال مدريد حسم التصويت لصالحه بفارق كبير عن أبرز منافسيه.

وسيكون كريم بنزيما خامس فرنسي، يتوج بالكرة الذهبية، بعد ريمون كوبا 1958 وكان لاعبا لريال مدريد وميشيل بلاتيني الذي توج بالجائزة 3 مرات على التوالي 1983 و1984 و1985 وجون بيير بابان في 1991 وزين الدين زيدان 1998 .

وسافر كريم بنزيما إلى العاصمة الفرنسية باريس على متن نفس الطائرة رفقة زميله في ريال مدريد الحارس البلجيكي تيبو كورتوا والذي تشير أيضا التسريبات إلى أنه سيتوج بجائزة ليف ياشين كأفضل حارس مرمى في العالم .