تسريبات تكشف ترتيب الكرة الذهبية.. وهؤلاء أبرز الحاضرين والغائبين
تقترب مجلة "فرانس فوتبول" من الإعلان الرسمي عن الفائز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2022، حيث تشير كل التوقعات وتسريبات التصويت إلى أن الفرنسي كريم بنزيما مهاجم وقائد ريال مدريد حسم التصويت لصالحه بفارق كبير عن أبرز منافسيه.
وسيكون كريم بنزيما خامس فرنسي، يتوج بالكرة الذهبية، بعد ريمون كوبا 1958 وكان لاعبا لريال مدريد وميشيل بلاتيني الذي توج بالجائزة 3 مرات على التوالي 1983 و1984 و1985 وجون بيير بابان في 1991 وزين الدين زيدان 1998 .
وسافر كريم بنزيما إلى العاصمة الفرنسية باريس على متن نفس الطائرة رفقة زميله في ريال مدريد الحارس البلجيكي تيبو كورتوا والذي تشير أيضا التسريبات إلى أنه سيتوج بجائزة ليف ياشين كأفضل حارس مرمى في العالم .
وذكرت تقارير إعلامية أن الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم باريس سان جيرمان والمتوج بالجائزة 7 مرات وحامل لقب العام الماضي سيغيب عن الحفل رغم أنه يتواجد في باريس، بينما سيحضر غريمه التقليدي البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد لمساندة زميله السابق كريم بنزيما.
كما سيحضر الحفل النجم الفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان رغم أنه لن يتواجد في الصفوف الأولى للجائزة .
وتشير تسريبات وسائل الإعلام الإسبانية والعالمية إلى أن كريم بنزيما سيتوج بالجائزة فيما سيحتل البولندي روبرت ليفاندوفسكي لاعب برشلونة المركز الثاني، فيما يختلف المركز الثالث حسب التسريبات بين الحارس البلجيكي تيبو كورتوا والسنغالي ساديو ماني والبرازيلي فينيسيوس جونيور والمصري محمد صلاح لاعب ليفربول.
موعد حفل الكرة الذهبية
ويجرى الحفل في مسرح شاتيلييه في باريس، وينطلق الساعة 7 مساء بالتوقيت العالمي، التاسعة بتوقيت مصر، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة.
وينقل الحفل على قنوات "بي إن سبورتس المفتوحة " و"بي إن سبورتس الإخبارية"، كما أعلنت قنوات "أون تايم سبورتس" المصرية نقلها للحفل، كما ينقل على قناة صحيفة "ليكيب" الفرنسية.