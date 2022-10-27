ابتكار "غسالة بشرية" تنظف جسدك بالذكاء الاصطناعي‎‎

إذا لم تكن الورود والشموع المعطرة كافية لتهدئتك بعد يوم شاق وطويل، فقد يكون حمام أحلامك الهادئ قاب قوسين أو أدنى منك.

فالعلماء في اليابان يعملون على تطوير ما يمكن وصفها بأنها "غسالة بشرية" التي ستنظف جسدك خلال تشغيل مقطع فيديو مريح تم اختياره لك بواسطة الذكاء الاصطناعي.

وبحسب ما أوردته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، وسوف ينفجر الحمام بالموجات فوق الصوتية لتنظيف المستخدمين بمياه عالية السرعة تحتوي على فقاعات هواء دقيقة للغاية تزيل الأوساخ من المسام.

وتأتي "الغسالة البشرية" من جانب شركة Science - وهي شركة تكنولوجيا مقرها أوساكا باليابان، تنشئ رؤوس دش وأحواض استحمام باستخدام تقنية الفقاعات هذه.

ومن المتوقع أن يكتمل المنتج، الذي أطلق عليه اسم «Project Usoyaro»، بحلول عام 2024، ثم عرضه للمرة الأولى في معرض أوساكا 2025.