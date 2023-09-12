محامي عمرو أديب يتوعد مرتضى منصور ومحمد رمضان
أكد محامي الإعلامي المصري عمرو أديب أن النزاع القضائي بين موكله والفنان محمد رمضان، انتهى بحكم جنائي نهائي.
وأشار في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "حضرة المواطن" إلى أن "أديب وبناءً على الحكم الجنائي سيقيم دعوى ضد محمد رمضان للمطالبة بالتعويض".
وأضاف المحامي طارق جميل سعيد أن "الإعلامي المصري سيقوم بالتبرع بكامل مبلغ التعويض إلى مستشفى أبو الريش".
كما كشف أن عمرو أديب سيتجه لإقامة دعوى جنحة مباشرة ضد رئيس نادي الزمالك السابق مرتضى منصور بعد أن تناوله الأخير بعبارات من شأنها المساس "بالسمعة والعرض"، وفق المحامي.