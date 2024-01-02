2023 كان العام الأعلى حرارة في الصين

كان العام 2023 الأشد حرا في الصين منذ بدء تسجيل بيانات الأرصاد الجوية قبل أكثر من ستين عاما، على ما أفاد التلفزيون الرسمي الثلاثاء نقلا عن المركز الوطني للمناخ.

وأعلنت شبكة "سي سي تي" أنه "في 2023 كان المتوسط الوطني لدرجة الحرارة 10,7 درجات مئوية" وهي "أعلى درجة منذ 1961"، بعد فصل صيف شديد القيظ سجلت فيه الحرارة عدة أرقام قياسية ولا سيما في العاصمة بكين.

وكان متوسط الحرارة في القسم الأكبر من البر الصيني أعلى من العادة بنسبة كانت بين 0,5 درجة مئوية ودرجة مئوية واحدة، بحسب التلفزيون.

وفي تموز/يوليو، سجلت العاصمة الصينية رقما قياسيا لعدد أيام الحر الشديد خلال عام مع تخطي درجات الحرارة 35% على مدى 27 يوما على التوالي.

وفي الشهر نفسه، سجلت منطقة شينجيانغ (غرب) رقما قياسيا لدرجة الحرارة في منتصف شهر تموز/يوليو في هذه المنطقة الشاسعة شبه الصحراوية مع بلوغ الحرارة 52,2 درجة مئوية، علما أن شينجيانغ غالبا ما تكون في الصيف، المنطقة الأشد حرّا في الصين.

وتواجه الصين في الأشهر الأخيرة أوضاعا جوية قصوى يزيد من حدّتها التغير المناخي، وفق علماء.

وفي آب/أغسطس، هطلت أمطار غزيرة غير مسبوقة على بكين ومنطقتها متسببة بسقوط عشرات القتلى، وكذلك في أقاليم شمال شرق الصين المحاذية لروسيا وكوريا الشمالية.