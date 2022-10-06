التصنيف الشهري للفيفا.. منتخب البرازيل يعزز صدارته وإيطاليا تتقدم على إسبانيا.. والمغرب الأول عربيا

وسيبدأ منتخب البرازيل رحلته بعدما عزز تقدمه في قمة التصنيف عقب انتصارين وديين على غانا وتونس؛ ما وسع الفارق مع بلجيكا صاحبة المركز الثاني التي خسرت من هولندا في دوري الأمم الأوروبية.

وظلت الأرجنتين، المنافس التقليدي للبرازيل، في المركز الثالث، فيما احتلت فرنسا بطلة العالم المركز الرابع، وجاءت إنجلترا وصيفة بطلة أوروبا 2020 في المركز الخامس.

وكانت ثمة أخبار سارة لإيطاليا، التي فشلت في التأهل لنهائيات كأس العالم مجددا، إذ ارتقت فوق إسبانيا، وجاءت في المركز السادس.

وكان لبعض المنتخبات التي صعدت لكأس العالم نصيب في التقدم بالترتيب، إذ ارتقت كرواتيا ثلاثة مراكز واحتلت المركز الـ12، وقفزت إيران مركزين لتصبح في المركز الـ20، أما صربيا فصعدت للمركز الـ21.