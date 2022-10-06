التصنيف الشهري للفيفا.. منتخب البرازيل يعزز صدارته وإيطاليا تتقدم على إسبانيا.. والمغرب الأول عربيا
حافظ منتخب البرازيل على صدارته للتصنيف الشهري للاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) في التغيير الأخير له قبل انطلاق كأس العالم الشهر المقبل، فيما تقدم منتخب إيطاليا على إسبانيا في الترتيب.
ويسعى منتخب البرازيل، الوحيد الذي شارك في كل نهائيات كأس العالم، لتعزيز رقمه القياسي والتتويج بلقبه السادس في قطر.
وسيبدأ منتخب البرازيل رحلته بعدما عزز تقدمه في قمة التصنيف عقب انتصارين وديين على غانا وتونس؛ ما وسع الفارق مع بلجيكا صاحبة المركز الثاني التي خسرت من هولندا في دوري الأمم الأوروبية.
وظلت الأرجنتين، المنافس التقليدي للبرازيل، في المركز الثالث، فيما احتلت فرنسا بطلة العالم المركز الرابع، وجاءت إنجلترا وصيفة بطلة أوروبا 2020 في المركز الخامس.
وكانت ثمة أخبار سارة لإيطاليا، التي فشلت في التأهل لنهائيات كأس العالم مجددا، إذ ارتقت فوق إسبانيا، وجاءت في المركز السادس.
وكان لبعض المنتخبات التي صعدت لكأس العالم نصيب في التقدم بالترتيب، إذ ارتقت كرواتيا ثلاثة مراكز واحتلت المركز الـ12، وقفزت إيران مركزين لتصبح في المركز الـ20، أما صربيا فصعدت للمركز الـ21.
وعلى المستوى العربي حل منتخب المغرب في المركز الأول والـ22 عالميًّا، وتونس ثانيًا والـ30 عالميًّا، والجزائر ثالثًا والـ37 عالميًّا، ومصر رابعًا والـ39 عالميًّا، وقطر خامسًا والـ50 عالميًّا.
وآسيويا حل منتخب إيران في المركز الأول والـ20 عالميًّا، ثم اليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا وقطر، ثم السعودية سادسًا والعراق ثم الإمارات.
وتقدم منتخب العراق إلى المركز الـ68 عالميًّا والإمارات 70، وعمان 75، والأردن تقدم للمركز الـ84، والبحرين 85، وسوريا تراجع للمركز الـ90، في حين تقدم منتخب لبنان إلى المركز الـ99.
وفي أفريقيا تصدر منتخب السنغال الترتيب بعدما حل بالمركز الـ18 عالميًّا، والمغرب ثانيًا والـ22 عالميًّا وتونس ثالثًا والـ30 عالميًّا .