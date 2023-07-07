تجديد جواز السفر الأمريكي.. كابوس طويل ومكلف

منذ عودة الرحلات الجوية الدولية مع إعادة فتح الحدود بعد رفع قيود "كوفيد-19"، تحوّل طلب تجديد جوازات السفر في الولايات المتحدة إلى كابوس إداري.

جاء نايل خاو (20 عامًا) خصيصًا من مكان إقامته في هيوستن إلى نيويورك، التي تبعد عنها أكثر من 2600 كيلومتر، لاستلام جواز سفره في الوقت المناسب للحاق بطائرة تغادر بعد بضع ساعات إلى لندن.

تمكّن والده أيضًا من الحصول على موعد بصعوبة قبل موعد رحلته.

أمام المبنى الإداري، ينتظر عشرات الأشخاص دورهم، وبعضهم مضطر إلى السفر إلى الخارج إثر وفاة قريب أو من أجل العمل أو حتى للسياحة.

ويرى ديفيد ألواديش (مختص بإنجاز معاملات إدارية) أن الصعوبات التي يواجهها طالبو تجديد جوازات سفرهم مرتبطة بمجموعة من العوامل.

ويقول: "نشعر كأن كل الأميركيين قرروا تجديد جوازات سفرهم والسفر في الوقت نفسه"، مضيفًا "لم أرَ ذلك أبدًا على مدى أربعين عامًا".