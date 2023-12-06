أفضل الخضراوات الورقية الغنية بالفوائد
تعد الخضراوات الورقية من أكثر الأطعمة الصحية التي يمكننا تناولها بشكل عام، وتم ربط هذه الخضراوات، مثل: السبانخ، واللفت، والملفوف، وغيرها، بإبطاء التدهور المعرفي، وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب، وخطر الإصابة ببعض أنواع السرطان.
وأصدرت مراكز السيطرة على الأمراض (CDC) تقريرًا لمجموعة كبيرة من الخضراوات وفقًا لكثافتها الغذائية. تم اختيار هذه العناصر على أساس ارتباطها القوي بالحد من الأمراض المزمنة، بالإضافة إلى احتوائها على 10% أو أكثر من القيمة اليومية لـ 17 عنصرًا غذائيًّا مختلفًا في وجبة الطعام.
وتشمل قائمة أفضل الخضراوات الورقية الغنية بالفوائد، على ما يلي:
الخس
يعد الخس الأقل كثافة من حيث العناصر الغذائية من بين جميع الخيارات الخضراء الورقية، لذلك ليس من المستغرب أن يحصل على أدنى درجة في القائمة.
ومع ذلك، ورغم أنها حصلت على أدنى درجة في فئة الخضار الورقية، فإنها لا تزال تسهم في القيمة اليومية للعناصر الغذائية، مثل: فيتامينات C وK وA والفولات والبوتاسيوم، كما إنها تحتوي على مركبات نباتية مضادة للأكسدة، مثل: الأنثوسيانين.
الملفوف
يحتوي الملفوف على عناصر غذائية، مثل: فيتامين ب، وفيتامين ج، والكالسيوم، وحمض الفوليك. ويسهم الملفوف الأخضر الخام بنحو 56٪ من القيمة اليومية لفيتامين ك.
ويعتبر الملفوف أيضًا من الخضراوات الصليبية إلى جانب البروكلي والقرنبيط وكرنب بروكسل، وقد أظهرت الأبحاث أن الاستهلاك المنتظم لهذه الفئة من الخضراوات يرتبط بانخفاض علامات الالتهاب في الجسم.
اللفت الخضر
يعد اللفت الأخضر من الخضراوات الغنية بالعناصر الغذائية، ويتكون من الخضر الورقية الموجودة في الجزء العلوي من نبات اللفت. ولكن معظم الناس يأكلون اللفت فقط وينسون الخُضر، لكن هذا الجزء من الخضراوات الجذرية مليء بالعناصر الغذائية، مثل: فيتامين C وفيتامين A وفيتامين E.
البَقدونس
تحتوي عشبة البقدونس على العديد من العناصر الغذائية وتعتبر ثامن أكثر الأعشاب الخضراء كثافة بالمغذيات.
وفي ملعقة كبيرة من البقدونس وحدها، ستحصل على نصف القيمة اليومية من فيتامين K، وهو عنصر غذائي ضروري لصحة الدم والعظام. ستحصل أيضًا على كمية من فيتامين C، بالإضافة إلى جزء من أصباغ النباتات المضادة للأكسدة، مثل البيتا كاروتين واللوتين والزياكسانثين.
السبانخ
تحتوي ورقة السبانخ الخضراء على الكثير من العناصر الغذائية، إذ ستمنحك ورقة السبانخ على 30٪ من القيمة اليومية لحمض الفوليك، وهو عنصر غذائي ضروري لنمو الخلايا وتكوين خلايا الدم الحمراء، وهو أمر بالغ الأهمية للنساء الحوامل.
الجرجير
يحتوي الجرجير على نسبة عالية من العناصر الغذائية، مثل: فيتامين K والعديد من فيتامينات B، بالإضافة إلى مضادات الأكسدة مثل: البيتا كاروتين.
وتظهر الأبحاث أيضًا أن الجرجير يرتبط بانخفاض تلف الحمض النووي وتقليل أضرار الإجهاد التأكسدي، وكلاهما مهم للغاية مع التقدم في العمر. وتظهر أبحاث أخرى أيضًا أن الجرجير يتفوق على الخضراوات الصليبية الأخرى من حيث مضادات الأكسدة ومركبات نبات البوليفينول.