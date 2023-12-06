تعد الخضراوات الورقية من أكثر الأطعمة الصحية التي يمكننا تناولها بشكل عام، وتم ربط هذه الخضراوات، مثل: السبانخ، واللفت، والملفوف، وغيرها، بإبطاء التدهور المعرفي، وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب، وخطر الإصابة ببعض أنواع السرطان.

وأصدرت مراكز السيطرة على الأمراض (CDC) تقريرًا لمجموعة كبيرة من الخضراوات وفقًا لكثافتها الغذائية. تم اختيار هذه العناصر على أساس ارتباطها القوي بالحد من الأمراض المزمنة، بالإضافة إلى احتوائها على 10% أو أكثر من القيمة اليومية لـ 17 عنصرًا غذائيًّا مختلفًا في وجبة الطعام.

وتشمل قائمة أفضل الخضراوات الورقية الغنية بالفوائد، على ما يلي: