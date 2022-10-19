NBA.. وريورز يستهل مشوار الدفاع عن لقب دوري السلة الأمريكي بالفوز على ليكرز

سجل ستيفن كري 33 نقطة ليقود غولدن ستيت وريورز للفوز 123-109 على ضيفه لوس أنجليس ليكرز، مساء الثلاثاء، في مستهل حملة الدفاع عن لقبه في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

وقبل المباراة أزاح وريورز الستار عن لافتة التتويج باللقب في الموسم الماضي.

وعانى الفريقان في التصويبات من مدى متوسط وبعيد في بداية المباراة لكن وريورز كان الطرف الأفضل وأنهى الربع الأول لصالحه 25-22 بفضل ثماني نقاط من البديل جوردان بول.

وبدا أن بول وضع شجاره مع دريموند جرين خلف ظهره وتعاون بشكل جيد مع زميله المخضرم في قيادة هجوم وريورز.

واستفاد وريورز من الأداء الرائع من البدلاء بقيادة الوافدين الجديدين جامايكل جرين ودونتي ديفنتشنزو.

وسجل بدلاء وريورز 41 نقطة في المباراة مقابل 24 نقطة لبدلاء ليكرز.

ورغم تسجيل كري 16 نقطة في الشوط الأول فشل في جميع محاولاته من الرميات الثلاثية لكن وريورز أنهى الربع الثاني لصالحه 59-52.

وبدأ ليكرز الربع الثالث بشكل جيد بوجود المخضرم ليبرون جيمس، الذي يأمل في خطف صدارة أكثر اللاعبين تسجيلا في تاريخ الدوري من كريم عبد الجبار، وأنطوني ديفيز.

لكن كلاي طومسون كان بالمرصاد لجميع محاولات ليكرز، وأحرز أول سبع نقاط لوريورز بعد الاستراحة.

وانتظر كري حتى الدقيقة السادسة من الربع الثالث ليسجل أول رمية ثلاثية له هذا الموسم ليتقدم وريورز 84-64، ثم أضاف رمية ثانية في الهجمة التالية.

وفرض وريورز هيمنته تماما على المباراة وتقدم 91-66 قبل أن ينهي ليكرز الربع الثالث بخمس نقاط متتالية من جيمس.