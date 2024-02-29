مصر.. زوجة قاتل "طالب الدقهلية" تكشف تفاصيل جديدة عن القضية

كشفت إيمان زوجة المدرس المصري، المتهم بقتل تلميذه طالب الثانوية العامة في الدقهلية، تفاصيل جديدة حول القضية التي هزَّت الرأي العام في مصر خلال الأيام الماضية.

وأكدت إيمان خلال استجوابها من قبل النيابة العامة، أنها لم تكن تعلم بما قام به زوجها، لافتة إلى أنها اكتشفت وجود دماء على ملابسه يوم الحادث، وعندما سألته عنها أخبرها أنّ حادثًا وقع على الطريق، وتلطخت ملابسه بالدماء أثناء نقل المصابين.

وأشارت إلى أنها غسلت الملابس من الدماء فور وصول زوجها إلى المنزل، دون أن يخامرها الشك، لافتة إلى أنها شكَت بزوجها عندما انتشر خبر اختفاء التلميذ المجني عليه في اليوم ذاته الذي اكتشفت فيه الدم على ملابس زوجها، وعندما استدعت النيابة زوجها تأكدت من أنه القاتل.

بدورها، وجهت النيابة العامة لزوجة القاتل اتهامًا بالتستر على جريمة زوجها، لعدم إبلاغها عنه فور علمها بما قام به، إلا أنها أنكرت هذا الاتهام، مشددة على أنها لم تكن تعلم بما قام به، لأنه أخبرها بأن الدماء المتواجدة على ملابسه نتيجة مساعدته لمصابين بحادث مروري.

وهزَّت جريمة مروعة الشارع المصري خلال الأيام الماضية، بسبب قيام طالب جامعي، ويعمل معلمًا للفيزياء بقتل تلميذه، وطلبه مبلغًا ماليًّا كبيرًا من أسرته كـ"فدية" لمروره بضائقة مادية.