الظهور الأول للاعبات فريق النصر السعودي للسيدات (صور)
ظهرت لاعبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر للمرة الأولى منذ تدشين الفريق المشارك في الدوري الممتاز السعودي للسيدات.
ويفتتح النصر مبارياته في الدوري الممتاز للسيدات اليوم الخميس بمواجهة سما.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، والحسابات المهتمة بالكرة النسائية السعودية، ونادي النصر صورا للاعبات الفريق بعدما حرصت اللاعبات على نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وظهرت لاعبات النصر خلال استعدادهن للسفر لمواجهة سما.
وينطلق اليوم الخميس، الدوري السعودي الممتاز للسيدات في نسخته الأولى، وستشهد الجولة الأولى أربع مباريات بين الأندية المحترفة المشاركة، وهي أندية لها تاريخ في الكرة السعودية.
وستجمع المباراة الأولى ناديي سما بنظيره النصر بالرياض، وناديي اليمامة وشعلة الشرقية في الرياض أيضا، والشباب ونظيره الهلال في جدة غدا الجمعة.
فيما ستختتم منافسات الجولة الأولى بديربي جدة بين الاتحاد والأهلي على ملعب الصالة الرياضية بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.
وتضم النسخة الأولى من الدوري السعودي الممتاز للسيدات 8 أندية هي النصر والهلال واليمامة والاتحاد وشعلة الشرقية والشباب وسما والأهلي.
ويلعب الدوري السعودي الممتاز للسيدات بنظام الذهاب والإياب، بإجمالي (56 مباراة).