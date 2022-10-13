الظهور الأول للاعبات فريق النصر السعودي للسيدات (صور)

وينطلق اليوم الخميس، الدوري السعودي الممتاز للسيدات في نسخته الأولى، وستشهد الجولة الأولى أربع مباريات بين الأندية المحترفة المشاركة، وهي أندية لها تاريخ في الكرة السعودية.

وستجمع المباراة الأولى ناديي سما بنظيره النصر بالرياض، وناديي اليمامة وشعلة الشرقية في الرياض أيضا، والشباب ونظيره الهلال في جدة غدا الجمعة.