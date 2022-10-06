صحف رياضية: هالاند سجل هدفين فقط.. يوفنتوس على طريقة رابيو.. والخسارة والإقالة

شكلت نتائج مباريات أمس الأربعاء في دوري أبطال أوروبا التي شهدت فوز ريال مدريد وتشيلسي ومانشستر سيتي ويوفنتوس، وتعادل باريس سان جيرمان، وهزيمة إشبيلية التي أدت لإقالة المدرب جوليان لوبتيغي، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة اليوم الخميس.

كما اهتمت الصحف بانضمام أوكرانيا لملف الترشيح المشترك بين إسبانيا والبرتغال لتنظيم كأس العالم 2030، واتفاق برشلونة وأتلتيكو مدريد حول الفرنسي أنطوان غريزمان، ومباريات دور المجموعات للدوري الأوروبي ودوري المؤتمر الأوروبي.

وفي ما يلي أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على فوز ريال مدريد 2/1 على شاختار دونيتسك في دوري أبطال أوروبا وكتبت: "يمكن أن يضرب".

كما تحدثت عن انضمام أوكرانيا للملف المشترك بين إسبانيا والبرتغال لاحتضان كأس العالم 2030 وكتبت: " ترشح رابح وللسلام في أوروبا".

الصحيفة اهتمت بهزيمة إشبيلية 1/4 أمام بروسيا دورتموند وكتبت: "وداع مؤلم للوبتيغي".

كما اهتمت بلقاءات الأندية الإسبانية في الدوري الأوروبي ودوري المؤتمر الأوروبي.