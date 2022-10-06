صحف رياضية: هالاند سجل هدفين فقط.. يوفنتوس على طريقة رابيو.. والخسارة والإقالة
شكلت نتائج مباريات أمس الأربعاء في دوري أبطال أوروبا التي شهدت فوز ريال مدريد وتشيلسي ومانشستر سيتي ويوفنتوس، وتعادل باريس سان جيرمان، وهزيمة إشبيلية التي أدت لإقالة المدرب جوليان لوبتيغي، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة اليوم الخميس.
كما اهتمت الصحف بانضمام أوكرانيا لملف الترشيح المشترك بين إسبانيا والبرتغال لتنظيم كأس العالم 2030، واتفاق برشلونة وأتلتيكو مدريد حول الفرنسي أنطوان غريزمان، ومباريات دور المجموعات للدوري الأوروبي ودوري المؤتمر الأوروبي.
وفي ما يلي أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:
الصحف الإسبانية
ماركا
ركزت الصحيفة على فوز ريال مدريد 2/1 على شاختار دونيتسك في دوري أبطال أوروبا وكتبت: "يمكن أن يضرب".
كما تحدثت عن انضمام أوكرانيا للملف المشترك بين إسبانيا والبرتغال لاحتضان كأس العالم 2030 وكتبت: " ترشح رابح وللسلام في أوروبا".
الصحيفة اهتمت بهزيمة إشبيلية 1/4 أمام بروسيا دورتموند وكتبت: "وداع مؤلم للوبتيغي".
كما اهتمت بلقاءات الأندية الإسبانية في الدوري الأوروبي ودوري المؤتمر الأوروبي.
سبورت
ركزت الصحيفة على أخبار برشلونة واتفاقه مع أتلتيكو مدريد حول الفرنسي أنطوان غريزمان، والتحكيم في مباراة البلوغرانا وإنتر ميلان، وكتبت: "أنطوان غريزمان: انتهى الأمر" و"كريستينسن وكيسي ضحيتان جديدتان لتشافي" و"لاعبو برشلونة غاضبون من التحكيم".
كما اهتمت الصحيفة بفوز ريال مدريد على شاختار دونيتسك 2/1، وخسارة إشبيلية أمام بروسيا دورتموند 4/1 وكتبت: "ريال مدريد على بعد خطوة من ثمن النهائي" و"إشبيلية يقيل جولين لوبتيغي مع كارثة".
موندو ديبورتيفو
ركزت الصحيفة على الجدل القائم حول تحكيم لقاء برشلونة وإنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا وكتبت: "صخب".
الصحيفة تحدثت عن إصابات جديدة في برشلونة وكتبت: "كريستينسن وكيسي إصابات أخرى".
الصحيفة اهتمت بفوز ريال مدريد على شاختار دونيتسك 2/1، وخسارة إشبيلية أمام بروسيا دورتموند 4/1 وكتبت: "ريال مدريد يضيع أهدافا كثيرة ويفوز بحصة صغيرة على شاختار 2/1" و"إشبيلية يقيل لوبتيغي".
كما اهتمت بلقاءي روما أمام ريال بيتيس، وريال سوسيداد مع شيريف تيراسبول في الدوري الأوروبي.
أس
ركزت الصحيفة على فوز ريال مدريد على شاختار دونيتسك في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا وكتبت: "الكثير من كرة القدم وأهداف قليلة".
الصحيفة تحدثت عن خسارة إشبيلية 1/4 أمام بروسيا دورتموند وكتبت: "الخسارة والإقالة".
الصحيفة اهتمت بتصريحات لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم حول انضمام أوكرانيا للملف المشترك بين إسبانيا والبرتغال لتنظيم كأس العالم 2030.
كما اهتمت بمستقبل الفرنسي أنطوان غريزمان بين برشلونة وأتلتيكو مدريد وكتبت: "برشلونة وأتلتيكو مدريد: اتفاق من أجل غريزمان".
الصحافة البريطانية
ذا صن
ركزت الصحيفة على فوز مانشستر سيتي على كوبنهاغن 5/0 في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا وكتبت: "هالاند سجل هدفين فقط".
كما اهتمت بفوز تشيلسي على ميلان 3/0 وإصابة مدافعه الفرنسي ويسلي فوفانا.
الصحيفة اهتمت بالملاكم البريطاني كونور بين وكتبت: "يصر كونور بين على كونه ملاكما نظيفا وأن النزال ضد كريس يوبناك جونيور يمكن أن يستمر".
الصحف الفرنسية
ليكيب
ركزت الصحيفة على تعادل باريس سان جيرمان وبنفيكا 1/1 في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا وكتبت: "ظل وضوء".
كما اهتمت بلقاء رين ودينامو كييف في الدوري الأوروبي وكتبت: "أرنود كاليموندو وأمين غويري: الثنائي الذي يمتع".
الصحف الإيطالية
لاغازيتا ديلو سبورت
ركزت الصحيفة على فوز يوفنتوس على مكابي حيفا 3/1 في دوري أبطال أوروبا بفضل هدفين للفرنسي رابيو وكتبت: "يوفنتوس على طريقة رابيو".
الصحيفة اهتمت بإنتر ميلان ومدربه سيموني إنزاغي، ونابولي ومدربه لوتشيانو سباليتي وكتبت :"المخلصون لإنزاغي" و"المخلصون لسباليتي".