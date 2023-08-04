إعدام سفاح أمريكي في فلوريدا

وكان بارنز يقضي حكمًا بالسجن مدى الحياة بعد إدانته بتهمة قتل زوجته ليندا في 1997، عندما أقر باغتصاب وقتل الممرضة باتريشا ميلر، البالغة من العمر 41 عامًا في 1988.

وحكم عليه بالإعدام في 2007 في جريمة قتل ميلر.

وأجرى بارنز مقابلة في 2012 مع المخرج الألماني فيرنر هرتسوغ لمسلسل تلفزيوني بعنوان "بانتظار تنفيذ الإعدام" وأقرّ بارتكاب جريمتي قتل أخريين لم توجه له الاتهامات فيهما.