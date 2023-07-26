وفاة الشاعرة العمانية هلالة الحمداني

وكان آخر منشور للشاعرة العمانية أمس الثلاثاء، حيث نشرت عبر حسابها في ""سناب شات" تهنئة من خالتها، جاء فيها: "الغالية هلالة.. الحمدلله على السلامة، ألف مبروك المولود.. خالتك ليلى".

والشاعرة هلالة الحمداني، أول شاعرة عمانية تشارك في برنامج "شاعر المليون"، ووصلت إلى مراحل متقدمة منه، وقد تأثرت في الشعر بوالدها، الذي يكتب الشعر بشقّيه، الفصيح والنبطي، لكنها اتجهت نحو الفصيح، قبل أن تعود وتتجه بعد المرحلة الثانوية إلى النبطي.