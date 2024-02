السعودية.. عارضات أزياء صغيرات يخطفن الأضواء في يوم التأسيس (فيديو)

هذه طفله من ام صينيه 🇨🇳 واب سعودي🇸🇦

حبت تشارك في #يوم_التأسيس_السعودي

ياحلوها متحمسه 😂❤️



This is a child from a Chinese mother and a Saudi father

Would you like to participate in #يوم_التأسيس_السعودي

She's so excited 😊❤️#BobbiAlthoff pic.twitter.com/M88NjOLcK4