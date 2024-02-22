السعودية.. عارضات أزياء صغيرات يخطفن الأضواء في يوم التأسيس (فيديو)
تستقطب الاحتفالات الوطنية في كثير من دول العالم، الكبار فقط وسط حضور قليل للأطفال، بسبب طابعها الرسمي، لكن الأمر لا ينطبق نهائيًا على احتفالات يوم التأسيس في السعودية.
نجوم الاحتفالات في مدن المملكة، اليوم الخميس، هم الأطفال، لاسيما الفتيات الصغيرات اللاتي ظهرن في أزياء لافتة، وحققنَّ ملايين المشاهدات في مقاطع الفيديو التي ظهرن فيها على مواقع التواصل الاجتماعي.
ويرمز يوم التأسيس لقيام أول دولة سعودية في بدايات القرن الثامن عشر، ما جعل الأزياء التراثية للجنسين، حاضرة بقوة لدى المحتفلين، حيث ارتدوا أزياءً متنوعة تحاكي ملابس سكان مناطق المملكة الـ 13 في الماضي.
إحدى المشاركات في احتفالات يوم التأسيس، تبدو بعمر 5 سنوات فقط، لكنها حققت بفيديو طريف وهي ترتدي زيها التراثي، وتحاول الفرار من كلب في النهاية، ملايين المشاهدات على مواقع التواصل الاجتماعي، بجانب سيل من عبارات الإعجاب.
طفلة أخرى من أب سعودي وأم صينية، كما يقول ناشرو الفيديو الكثر، خطفت الأضواء في أحد الأماكن العامة التي شهدت احتفالات بيوم التأسيس، وبعمر ربما 4 سنوات، كانت نجمة المكان بزيها التراثي.
قناة "الإخبارية"، استضافت عددًا من أولئك الأطفال، بعدما أصبحوا نجوم احتفالات اليوم، حيث ظهرت "دانا"، وصغيرات أخريات، في مقطع فيديو حقق مشاهدات لافتة بعدما نشرته القناة الحكومية.
ويصعب حصر مقاطع الفيديو والصور التي اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام في السعودية، اليوم الخميس، للمحتفلين الصغار بيوم التأسيس، فقد حرص الجميع على توثيق تلك المشاركة لعارضات الأزياء التراثية الصغيرات.
وقررت الرياض، العام 2022، اعتبار يوم 22 شباط/فبراير من كل عام، عطلة رسمية يتم فيها الاحتفال بيوم التأسيس الذي صادف العام 1727، عندما نشأت الدولة السعودية الأولى في الدرعية بالقرب من العاصمة الحالية الرياض.