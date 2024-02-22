السعودية.. عارضات أزياء صغيرات يخطفن الأضواء في يوم التأسيس (فيديو)

تستقطب الاحتفالات الوطنية في كثير من دول العالم، الكبار فقط وسط حضور قليل للأطفال، بسبب طابعها الرسمي، لكن الأمر لا ينطبق نهائيًا على احتفالات يوم التأسيس في السعودية.

نجوم الاحتفالات في مدن المملكة، اليوم الخميس، هم الأطفال، لاسيما الفتيات الصغيرات اللاتي ظهرن في أزياء لافتة، وحققنَّ ملايين المشاهدات في مقاطع الفيديو التي ظهرن فيها على مواقع التواصل الاجتماعي.