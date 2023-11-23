نجوى إبراهيم منفعلة على منتقديها: عندي سرطانات وبموت

انفعلت الإعلامية المصرية نجوى إبراهيم على منتقديها في مواقع التواصل الاجتماعي، مستنكرة التعليقات السلبية التي تتلقاها.

وانفعلت الإعلامية عبر برنامجها الإذاعي في "نجوم إف إم"، بسبب كم التعليقات السلبية، كاشفة عن معاناتها من أمراض وسرطانات، مطالبة منتقديها، بالبحث عن علاج، ومستنكرة طلبهم منها الاعتزال، بسبب كبر سنها.

وأكدت أنه سيأتي الوقت الذي ستعتزل فيه بالتأكيد، معلقة بغضب: "ما ضروري الواحد يعتزل، هو هيقعد طول العمر يكلمكم؟، ممكن أعتزل الأسبوع اللي جاي؛ لإني اتخنقت وزهقت، مش على آخر العمر الواحد ياخد الانتقادات دي كلها، بالراحة على نفسكم، الناس بتستكتر علينا الابتسامة، ومين قال إن كل الناس اللي بتضحك مبسوطة؟، ما تقولوا ما شاء الله".

وأعلنت نجوى إبراهيم في ختام حديثها، أنها تعاني من مجموعة من الأمراض والسرطان، وأجرت العديد من العمليات، وأنها ستعتزل قريبا وستموت: "أنا عندي 80 سنة وغلبانة وعيانة، وعندي سرطانات، وعاملة 7 آلاف عملية، وهعتزل وهموت قريب، هدوا نفسكم والنبي، أنا مش جاية أربي عيالي، أنا جاية فرحانة بيكم، ومبسوطة وبتشرف بكلامي معاكم".

وأثارت تصريحات الإعلامية المصرية، الجدل في الوسط الإعلامي والفني، خاصة بعد كشفها عن معاناتها من السرطان، إذ حرص العديد من الإعلاميين والفنانين على دعمها.