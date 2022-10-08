إصابة عربيين اثنين في إطلاق نار بمجمع تجاري في إسطنبول

أصيب شخصان عربيا الجنسية، اليوم السبت، في إطلاق نار بمجمع تجاري بمدينة إسطنبول التركية، وفق وسائل إعلام محلية.

وفي تفاصيل الحادثة، ذكرت صحيفة جمهوريت التركية أن جدالا احتدم بين مجموعة من الأشخاص بسبب مشاكل تتعلق بالديون في مطعم داخل مركز إستيني بارك التجاري، ما أدى إلى اندلاع معركة بالأسلحة النارية.

وأضافت الصحيفة أن المعركة نتج عنها إصابة مواطن ألماني من أصل عربي كان ضمن مجموعة من المتعاركين، ومواطن لبناني آخر لا علاقة له بالحادث.

وذكرت أن السلطات التركية تمكنت من القبض على ستة أشخاص من المشتبه فيهم، وبدأت التحقيق في الحادثة.