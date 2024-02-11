وضعتها والدتها داخل فرن.. وفاة رضيعة أمريكية بطريقة بشعة

توفيت طفلة رضيعة في ولاية ميزوري الأمريكية بالخطأ، الأحد، بعدما وضعتها والدتها داخل فرن بمنزلهما، بحسب ما ذكرت مصادر لشبكة "إيه بي سي" الأمريكية.

وبحسب مصادر الشرطة المحلية، هُرعت قوات الشرطة للاستجابة لبلاغ عن طفلة بحالة الخطر، إثر عدم قدرتها على التنفس. وعند الوصول إلى الموقع عُثِرَ على الطفلة مصابة بحروق بالغة تسبّبت بإعلان وفاتها في موقع الحادث.

وعلى الفور، تم توجيه اتهامات بتعريض حياة الطفلة للخطر والتسبب في وفاتها إلى الأم، التي أفادت للشرطة، بحسب شهود، بأنها أرادت أن تضع الطفلة في سريرها لتحصل على قيلولة، إلا أنها وضعتها بالخطأ داخل الفرن بدلًا من فراشها.

وبدوره أعرب المدعي العام لمقاطعة جاكسون، جان بيترز بيكر، عن تعاطفه مع هذه المأساة، مشيرًا إلى ثقته في نظام العدالة الجنائية الأمريكية، الذي سيستجيب بالشكل المناسب لمثل هذه الظروف المروّعة.