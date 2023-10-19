محمد رمضان يصدم متابعيه في ردّه على انتقاداتهم بسبب غزة

خرج الفنان المصري محمد رمضان غاضبًا في مقطع فيديو بثه عبر حسابه في "إنستغرام"، ردًّا على الانتقادات المستمرة ضده بدعوى "عدم حديثه عما يحدث في قطاع غزة".

وكشف "رمضان" أن عددًا هائلًا من الرسائل تصله، وتطالبه بنشر أخبار عن الحرب على غزة و"إيصال صوته".

وانفعل أثناء ذلك في حديثه، معلقًا: "يوصل لمين؟ عاوزين صوتنا يوصل لمين بره بلادنا؟ صوتنا يوصل لبلادنا؟ بلادنا عندها جيوش وعندها أسلحة، بنشتري أسلحة وبنشتري دبابات وبنشتري طيارات، وبنسيبها لحد ما تصدي ونشتري غيرها، حنستخدمها إيمتى اسلحتنا وجيوشنا؟".