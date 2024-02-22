بعد ابتكاره شاحنا فريدا.. مغربي يحصل على "براءة اختراع" يابانية

حصل المخترع المغربي، رشيد اليزمي، على براءة اختراع من اليابان تتعلق بالشحن السريع لبطاريات الليثيوم، وهي تقنية "الفولت غير الخطي".

وأعلن المهندس المغربي رشيد اليزمي، يوم الثلاثاء على صفحته على منصة "فيسبوك"، أن المكتب الياباني لبراءات الاختراع، صادق على منحه براءة الاختراع للتقنية الجديدة.

وتعتمد تقنية "الفولت غير الخطي" الجديدة، على تدبير تيار الكهرباء في البطارية عوض التركيز على ضغطها الكهربائي، وهي تقنية مثالية لكل الأجهزة الإلكترونية والسيارات الكهربائية، إذ تعد بشحن بطاريات الليثيوم في زمن قياسي.

وحطّمت الأبحاث الأخيرة للمخترع المغربي، رشيد اليزمي، الرقم القياسي في الشحن، إذ أعلن قبل سنة ونصف عن وصوله إلى اختراع ثوري، سينقل مجال بطاريات الكهرباء إلى مستوى آخر من الاستخدام؛ وهو شاحن يمكن له شحن البطارية في مدة زمنية لا تتعدى 5 دقائق.

ويقود المهندس المغربي، رشيد اليزمي، مشروعا علميا في جامعة "يان يانغ" بسنغافورة حيث يعمل، يتمحور حول استبدال مادة الليثيوم بمادة الفلور؛ لكون الأخيرة أكثر وفرة وأقل تكلفة مادية في الاستخراج.

ويعود الفضل للمخترع المغربي، رشيد اليزمي، في اختراع بطاريات الليثيوم التي غيرت حياة البشرية، إذ باتت البشرية تعتمد عليها في كل الأجهزة القابلة للشحن، سواء كانت هواتف نقالة، أو حواسيب، أو سيارات.