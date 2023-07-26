مسؤولة أوكرانية: الحلفاء تعهدوا بـ 244 مليون دولار لإزالة الألغام

قالت يوليا سفيريدينكو، نائبة رئيس الوزراء الأوكراني، إن حلفاء كييف تعهدوا بتخصيص 244 مليون دولار بالإضافة إلى معدات خاصة من أجل جهود إزالة الألغام في البلاد.

وأضافت سفيريدينكو، وهي تشغل منصب وزيرة الاقتصاد أيضا، في بيان "مهمتنا ليست فقط إزالة الألغام من المنطقة بأكملها من أجل إنقاذ أرواح الناس، وإنما أيضا تسريع هذه المهمة.. هذه مسألة انتعاش اقتصادي لأنه كلما أسرعنا في استخراج الألغام من الأرض تطور العمل عليها بشكل أسرع".