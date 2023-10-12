بيع كنز من الأحجار الكريمة اكتُشف في نهر جليدي في فرنسا

بيعت أحجار زمرد وياقوت كان عُثر عليها في جبل "مون بلان" بعد نصف قرن من تحطم طائرة هندية، في مزاد الأربعاء في شامبيري بمنطقة سافوا في شرق فرنسا، دون أن تصل إلى أسعار مرتفعة.

وقد اكتُشف كنز بوسون قبل عشر سنوات على النهر الجليدي، الذي يحمل الاسم نفسه على يد أحد المتنزهين الشباب من منطقة سافوا. وربطت السلطات هذا الكنز مع طائرة بوينغ 707 تابعة لشركة طيران الهند تحطمت في المنطقة عام 1966.