القانوني أحمد الشيخي يتحدث عن أسباب التأخر في إصدار القرار بشأن قضية عبدالرزاق حمدالله (فيديو)
تحدث المستشار القانوني أحمد الشيخي، عن تفسيراته بشأن التأخر في إصدار القرار النهائي بشأن قضية المغربي عبدالرزاق حمدالله، نجم الاتحاد السعودي، مع ناديه السابق النصر، والمعروفة باسم "قضية التسجيلات".
وكانت تقارير قد أشارت إلى تقدم يحيى الشريف، رئيس غرفة تحكيم منازعات كرة القدم في مركز التحكيم، بالاستقالة من منصبه، وسط جدل كبير بشأن وجود خلافات في المركز بشأن القضية، كونها القضية الوحيدة المنظورة أمامه.
وقال أحمد الشيخي، في تصريحات تلفزيونية، مساء الثلاثاء: "في الفترة الماضية كان فيه نوع من عدم التوفيق في مركز التحكيم، ومثلا المركز تدخل في طلب التحكيم الخاص بنادي الاتحاد وطلبه من النادي بتغيير المتحكم ضده من الاتحاد السعودي إلى نادي النصر، ولكن تم إدخال اتحاد الكرة السعودي في القضية".
وأضاف: "مركز التحكيم يبدو أنه تراجع عن التحكيم المعجل في القضية، هناك عدم توفيق في مركز التحكيم وهناك أخطاء إجرائية في القضية، ومؤكدا أن هذا التراجع عن التحكيم المعجل هو لكونه من الأساس من البداية لم يكن صحيحًا".
وتابع: "وقتما كان التحكيم في القضية معجلا، كان من المفترض أن تصدر القرارات بعد نهاية التحقيقات بعشرة أيام، لكن بعد إلغاء التحكيم المعجل المهلة أصبحت 30 يومًا، وفي كل الأحوال المركز تأخر كثيرًا في إصدار القرار سواء أكان التحكيم عاجلًا أو عاديًا؛ لأن هيئة التحكيم ليست مرتبطة بأي قضايا أخرى، ولأن ملف القضية مكتمل أمامها، الجميع قدم أقواله سواء النصر أو الاتحاد أو اتحاد القدم، ولا يوجد أي شيء ناقص في ملف القضية ولا يوجد سبب يستدعي التأخير".
وأردف: "سواء كانت القضية تحكيما عاديا أو معجلا بالنسبة لي ووجهة نظري الشخصية فالقرار متأخر، خاصة أن القضية مكتملة كل أركانها وهيئة التحكيم غير مرتبطة بأي قضية أخرى، كل الأطراف ردوا بما عندهم".
من جانبه، انتقد الإعلامي الرياضي تركي العجمة بدوره التأخر في إصدار الحكم بشأن قضية حمدالله، قائلا عبر برنامجه الرياضي: "بيان النصر صدر في 17 أبريل، يعني من 7 شهور، يا أخي خذ قرار اللاعب غلطان عاقبه، أو اللاعب برئ برئه وانتهينا، ما يبغالها".
وأضاف: "7 أشهر لكي تأخذ قرارا في قضية حمدالله، مركز التحكيم دخل في السالفة والآن نسمع استقالات وإقالات، متى ينتهي موضوع حمدالله والنصر".
وفي أبريل 2022، وبعد خمسة أشهر من فسخ النصر لعقد حمدالله، أكد النادي أنه يمتلك تسجيلات صوتية، تجمع اللاعب بحامد البلوي المدير التنفيذي لنادي الاتحاد، يفاوضه خلالها الأخير للرحيل عن الفريق العاصمي، خلال فترة سريان عقده.
وبعد التحقيقات، تأكدت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، من صحة التسجيلات، لتقرر في أغسطس الماضي، إيقاف المهاجم المغربي أربعة أشهر، والبلوي ستة أشهر، مع حرمان العميد من التعاقدات لفترة انتقالات واحدة.
وكلن نادي الاتحاد استأنف ضد هذه القرارات أمام مركز التحكيم، وفي انتظار الكشف عن القرارات، لكنه وافق فقط على تعليق إيقاف حمدالله، لحين الانتهاء من البت في القضية.
يأتي حمد الله في المركز الثالث في جدول ترتيب هدافي الموسم الحالي للاتحاد برصيد أربعة أهداف، رغم أنه غاب عن أول مباراتين من دوري روشن.