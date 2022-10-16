الكلاسيكو.. الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة ريال مدريد ضد برشلونة

تتجه الأنظار إلى ملعب "سانتياغو برنابيو" في العاصمة الإسبانية مدريد لمتابعة اللقاء المرتقب الذي يجمع بين ريال مدريد وضيفه برشلونة، اليوم الأحد، في كلاسيكو الأرض.

وترصد "إرم نيوز" في التقرير الآتي أبرز ملامح مواجهة ريال مدريد ضد برشلونة في الكلاسيكو.

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة الخامسة والربع مساء اليوم الأحد بتوقيت السعودية على ملعب "سانتياغو برنابيو" في العاصمة مدريد.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 1 بصوت المعلق عصام الشوالي.