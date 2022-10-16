الكلاسيكو.. الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة ريال مدريد ضد برشلونة
تتجه الأنظار إلى ملعب "سانتياغو برنابيو" في العاصمة الإسبانية مدريد لمتابعة اللقاء المرتقب الذي يجمع بين ريال مدريد وضيفه برشلونة، اليوم الأحد، في كلاسيكو الأرض.
وترصد "إرم نيوز" في التقرير الآتي أبرز ملامح مواجهة ريال مدريد ضد برشلونة في الكلاسيكو.
الموعد والقنوات الناقلة
تقام المباراة في الساعة الخامسة والربع مساء اليوم الأحد بتوقيت السعودية على ملعب "سانتياغو برنابيو" في العاصمة مدريد.
وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 1 بصوت المعلق عصام الشوالي.
ترتيب الفريقين
يحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني بفارق الأهداف عن برشلونة المتصدر.
وخاض الفريقان 8 مباريات وحقق كل فريق 7 انتصارات، ولكل منهما تعادل وحيد، دون هزيمة.
ويتفوق برشلونة هجوميا بتسجيل 20 هدفا مقابل 19 هدفا لريال مدريد، كما إن البارسا يبدو أقوى دفاعيا باستقباله هدفا وحيدا مقابل 7 أهداف استقبلها ريال مدريد.
وانتهى آخر كلاسيكو بين الفريقين على ملعب "سانتياغو برنابيو" بفوز برشلونة بنتيجة 4-0.
وتقابل الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، ضد منافسه الإسباني تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة، في مباراتين سابقتين وفاز كل مدرب في مباراة.
ولعب أنشيلوتي كمدرب ضد برشلونة 14 مرة حقق 5 انتصارات وتلقى 6 هزائم وتعادل 3 مرات، بينما يخوض تشافي المواجهة الثالثة ضد ريال مدريد كمدرب بعد لقاءين فاز بأحدهما وخسر الآخر.
أرقام من الكلاسيكو
تقابل الفريقان في 249 مباراة رسمية منذ أول مواجهة يوم الـ13 من مايو 1902 وفاز بها برشلونة بنتيجة 3-1.
ويتفوق ريال مدريد إجمالاً بتحقيق 100 فوز مقابل 97 انتصارا لصالح برشلونة و52 تعادلا، وسجل ريال مدريد 415 هدفاً وسجل برشلونة 408 هدفاً.
وعلى صعيد بطولة الدوري الإسباني، تقابل الفريقان في 176 مواجهة وفاز ريال مدريد في 76 مواجهة مقابل 73 انتصارا لصالح برشلونة.
وشهدت مواجهات الكلاسيكو 25 "هاتريك" آخرها سجله الأوروغوياني لويس سواريز يوم الـ28 من أكتوبر 2018 ببطولة الدوري.
ويبقى أكبر انتصار لصالح ريال مدريد بنتيجة 11-1 يوم الـ19 من يونيو 1943 في كأس الملك، بينما يبقى أكبر انتصار في الدوري الإسباني بنتيجة 8-2 لصالح ريال مدريد عام 1935 كما تغلب برشلونة بنتيجة 7-2 عام 1950.
ويعد الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي الحالي، هداف الكلاسيكو التاريخي برصيد 26 هدفاً وهو هداف كلاسيكو الليغا أيضاً برصيد 18 هدفاً مع فريقه السابق برشلونة.
ويبقى ميسي بجانب سيرجيو راموس، مدافع ريال مدريد السابق وباريس سان جيرمان الحالي، هما الأكثر مشاركة في لقاءات الكلاسيكو برصيد 45 مباراة، كما إن الحارس فيكتور فالديز هو أكثر حارس حافظ على نظافة شباكه في الكلاسيكو برصيد 7 مرات.
ويعد الإسباني ميغيل مونوز، مدرب ريال مدريد الأسبق، أكثر مدرب خاض مباريات الكلاسيكو عبر التاريخ برصيد 36 مباراة في الفترة بين 1960 و1974 وهو أيضاً الأكثر انتصاراً برصيد 16 مباراة.
أفكار أنشيلوتي
يبحث ريال مدريد عن تحقيق الفوز بلقاء الكلاسيكو لاعتلاء الصدارة خاصة في ظل المستوى الذي يقدمه البارسا هذا الموسم في الليغا.
وقال كارلو أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي قبل المباراة، إن برشلونة فريق مذهل في الليغا رغم متاعبه في دوري أبطال أوروبا، مؤكداً أن ريال مدريد لا يفكر إلا في قدراته، ويقدّر منافسيه ولا يريد الحديث عن تأثير التراجع الأوروبي للبارسا لأن ذلك يخص برشلونة.
ويغيب عن ريال مدريد حارس مرماه تيبو كورتوا وداني سيبايوس، ويعتمد أنشيلوتي على طريقة 4-3-3 بتشكيلة تضم حارس المرمى أندريه لونين وأمامه الرباعي دافيد ألابا وإيدير ميليتاو وداني كارفخال وفيرلاند ميندي في خط الدفاع.
ويقود خط الوسط أوريلين تشواميني وبجواره توني كروس ولوكا مودريتش ويقود خط الهجوم كريم بنزيما، وخلفه فينيسيوس جونيور وفيديريكو فالفيردي.
خطط تشافي
يأمل برشلونة غلق الصفحة الأوروبية وتكرار تفوقه في الكلاسيكو بعدما حصد لقاء الموسم الماضي على الملعب ذاته وبنتيجة عريضة برباعية دون رد.
وأكد تشافي في المؤتمر الصحفي قبل المباراة، أن فريقه جاهز لمواجهة الكلاسيكو كما إن الفوز برباعية في آخر زيارة إلى ملعب برنابيو دافعٌ للفريق ويعطيه مؤشراً للشجاعة.
وأشار إلى أن فريقه يبحث عن تحقيق الفوز وتقديم كرة قدم جيدة موضحاً أن ريال مدريد ليس فينيسيوس فقط.
ويغيب عن برشلونة رونالد أراوخو وأندرياس كريستينسن وهيكتور بيليرين وممفيس ديباي للإصابة.
ويعتمد برشلونة على تشكيلة تضم حارس المرمى مارك تير شتيغن وأمامه الرباعي إيريك غارسيا وجيرارد بيكيه وجوليس كوندي وأليخاندرو بالدي في خط الدفاع.
ويقود خط الوسط سيرجيو بوسكيتس وبجواره بيدري وجافي مع ثلاثي خط الهجوم رافينيا وعثمان ديمبيلي وروبرت ليفاندوفسكي.
وقال عبدالظاهر السقا، مدافع غينشلر بيرليجي التركي الأسبق، لـ"إرم نيوز"، إن مباريات الكلاسيكو دائماً خارج أي توقعات أو حسابات ولا توجد أي تكهنات له قبل هذا اللقاء.
وأشار إلى أن ريال مدريد يعتمد على انطلاقات جونيور وخبرات وقدرات بنزيما، ولكنّ هناك سلاحا مميزا يتمثل في فالفيردي وانطلاقاته المميزة.
وأكد أن برشلونة لديه مهاجم فذ بكل معنى الكلمة بقيمة ليفاندوفسكي، موضحاً أن سرعات ديمبيلي ورافينيا تجعل الهجوم الكتالوني مميزاً بكل المقاييس.