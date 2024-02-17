الحرمان من النوم يهدد بـ"عواقب عاطفية"

في مجتمع معاصر يقدر الإنتاجية والنشاط بشكل متزايد، أصبحت التضحية بالنوم أمرًا طبيعيًا، وغالبًا ما يُنظر إليه على أنه شهادة على تفاني الفرد. ومع ذلك، فقد سلطت دراسة حديثة الضوء على جانب تم الاستهانة به سابقًا من جوانب الحرمان من النوم، ألا وهو التأثير السلبي الذي يلحقه بصحتنا العاطفية.

وكشفت الدراسة، التي نشرها موقع psypost، أنه في حين أن المشاعر السلبية قد تصمد أمام تأثير الحرمان من النوم، فإن المشاعر الإيجابية تعاني من انخفاض ملحوظ.

وبدافع من الطبيعة المنتشرة للحرمان من النوم في الحياة الحديثة، سعى الباحثون إلى استكشاف آثاره بما يتجاوز الضعف الإدراكي، والتعمق في تأثيره على الاستجابات العاطفية. وقد قدمت الدراسات السابقة نتائج متضاربة؛ ما استلزم إجراء فحص أكثر شمولا لكيفية تشكيل الحرمان من النوم لمشهدنا العاطفي، وخاصة فيما يتعلق بالتأثير الإيجابي والسلبي.

وقامت الدراسة بتجنيد مشاركين من طلاب المرحلة الجامعية، وباستخدام مجموعة متنوعة من مقاطع الأفلام المحفزة للعاطفة، هدف الباحثون بذلك إلى التقاط الاستجابات العاطفية الدقيقة في بيئة معملية خاضعة للرقابة. وبعد تعريض المشاركين لسلسلة من مقاطع الأفلام المصممة لإثارة حالات عاطفية مختلفة، تتراوح من الفرح الخالص إلى المشاعر المختلطة.

ومن خلال أساليب جمع البيانات الدقيقة بما في ذلك استطلاعات التقييم الذاتي والمقاييس الموضوعية لضعف الانتباه، قام الباحثون بقياس الاستجابات العاطفية والمعرفية للمشاركين قبل وبعد مشاهدة المقاطع.

وقد توصلت الدراسة إلى أنّ الحرمان من النوم يقلل بشكل غير متناسب من قدرتنا على تجربة المشاعر الإيجابية، في حين تبقى المشاعر السلبية مرنة نسبيا. وقد أظهر المشاركون الذين أبلغوا عن مستويات أعلى من النعاس استجابات عاطفية إيجابية خافتة بشكل ملحوظ، وخاصة في رد الفعل على المحفزات العاطفية المعقدة.

كما شدد الباحثون على أهمية الاعتراف بانتشار النعاس على نطاق واسع، خاصة بين الشباب، وتأثيراته المحتملة على الصحة العقلية. وحثوا الأفراد على إعطاء الأولوية للنوم الكافي، وإلى فهم أفضل للعواقب العاطفية للحرمان من النوم وتطوير تدخلات فعالة.

واعترافًا بحدود الدراسة، بما في ذلك حجم العينة المتواضع والمتغيرات المربكة المحتملة، أكد الباحثون على الحاجة إلى تحقيقات واسعة النطاق تشمل مجموعات ديموغرافية متنوعة؛ إذ ينبغي للمساعي البحثية المستقبلية أن تتعمق أكثر في الآليات العصبية والفسيولوجية التي تقوم عليها التأثيرات العاطفية للحرمان من النوم؛ ما يسهل تطوير التدخلات المستهدفة.

وبينما يتصارع المجتمع مع المتطلبات السائدة لعالم شديد الترابط، فإن هذه الدراسة بمثابة تذكير للتفاعل المعقد بين النوم والصحة العاطفية. وبدلاً من تمجيد الحرمان من النوم باعتباره رمزاً للتفاني، يتعين على الأفراد والمؤسسات إعطاء الأولوية للنوم باعتباره ركيزة أساسية للرفاهية، والاعتراف بدوره المحوري في الحفاظ على ثراء تجاربنا العاطفية.