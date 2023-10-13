وفاة مؤسس فرقة "ذي أيسلي براذرز" المغني رودولف أيسلي
توفي عن 84 عامًا رودولف أيسلي، أحد الإخوة الثلاثة في فرقة "ذي أيسلي براذرز" الأمريكية التي أدّت عددًا من الأغاني بينها "شاوت" و"ذيس أولد هارت أوف ماين"، على ما أعلنت الفرقة الخميس.
وكتبت عائلته عبر مواقع التواصل: "لقد كسبت الجنة ملاكًا جديدًا. قلوبنا محطّمة ونحن نعلن وفاة أخينا الحبيب رودولف أيسلي".
وبينما لم يُشر بيان العائلة إلى سبب الوفاة أو تاريخها، ذكرت وسائل إعلام أمريكية أنّ أيسلي توفي الأربعاء، أثناء نومه داخل منزله في شيكاغو.
وولد المغني في سينسيناتي بولاية أوهايو العام 1939 وأسس فرقة "ذي أيسلي براذرز" مع إخوته في خمسينيات القرن الفائت.
واشتهرت الفرقة بأعمال موسيقية من نوع الروك والفانك أبرزها "شاوت" (1959)، "ذيس أولد هارت أوف ماين" (1966) و"إتس يور ثينغ". ونالت الفرقة جائزة "غرامي" المرموقة في مجال الموسيقى الأمريكية.
وأُدخل اسم الفرقة العام 1992 إلى متحف "روك أند رول هال أوف فايم" الأمريكي الذي يخلّد أسماء مشاهير الروك والموسيقى الشعبية.
وترك رودولف الفرقة في العام 1989 ليصبح كاهنًا.