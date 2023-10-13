وفاة مؤسس فرقة "ذي أيسلي براذرز" المغني رودولف أيسلي

وبينما لم يُشر بيان العائلة إلى سبب الوفاة أو تاريخها، ذكرت وسائل إعلام أمريكية أنّ أيسلي توفي الأربعاء، أثناء نومه داخل منزله في شيكاغو.

وولد المغني في سينسيناتي بولاية أوهايو العام 1939 وأسس فرقة "ذي أيسلي براذرز" مع إخوته في خمسينيات القرن الفائت.