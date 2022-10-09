صحف رياضية: "ريال مدريد لا يستسلم".. "حفل ميلان".. و"باريس سان جيرمان يرى الأحمر"
شكلت نتائج أمس في الدوريات الأوروبية، أبرزها فوز ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في إسبانيا، وميلان على يوفنتوس وإنتر ميلان على ساسولو في الدوري الإيطالي، وتعادل باريس سان جيرمان في فرنسا، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة، صباح اليوم الأحد.
كما اهتمت الصحف بأبرز لقاءات الأحد، برشلونة ضد سيلتا فيغو، وأودينيزي أمام أتلانتا، وجائزة اليابان للفورمولا وان، واعتزال المتسابق الإسباني أليخاندرو فالفيردي، وبداية تشابي ألونسو كمدرب لباير ليفركوزن بفوز كبير على شالكة.
ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:
الصحف الإسبانية
ماركا
تطرقت الصحيفة لفوز ريال مدريد على خيتافي 1-0 في الدوري الإسباني، وكتبت "ريال مدريد لا يضيع الفرصة والسيطرة على كرة القدم".
الصحيفة تحدثت عن فوز أتلتيكو مدريد على جيرونا 2-1، وتعادل إشبيلية وأتلتيك بلباو 1-1، وكتبت "كوريا والقديس أوبلاك منقذان"، و"تأثير سامباولي يقف في المنتصف".
الصحيفة اهتمت ببرشلونة والسباق الأخير للمتسابق الإسباني أليخاندرو فالفيردي.
سبورت
ركزت الصحيفة على لقاء برشلونة وسيلتا فيغو في الدوري الإسباني، وكتبت "لردة الفعل".
الصحيفة تحدثت عن فوز ريال مدريد على خيتافي 1-0 واعتلاء الصدارة، وكتبت "ريال مدريد يفوز ويصعد للمركز الأول".
الصحيفة اهتمت بهزيمة جيرونا أمام أتلتيكو مدريد 2-1، وكتبت "جيرونا يستحق أكثر أمام أتلتيكو مدريد".
كما اهتمت بجائزة اليابان للفورمولا وان، وكتبت "فيرستابن يمكن أن يتوج اليوم باللقب العالمي".
موندو ديبورتيفو
ركزت الصحيفة على لقاء برشلونة وسيلتا فيغو في الدوري الإسباني، وكتبت "تحدي الصدارة".
الصحيفة اهتمت بفوز ريال مدريد على خيتافي 1-0 وفوز أتلتيكو مدريد على جيرونا 2-1 في الدوري الإسباني، وكتبت "ميليتاو يحسم في الدقيقة الثالثة"، و"كوريا وأوبلاك ينقذان أتلتيكو مدريد أمام جيرونا".
كما اهتمت باعتزال المتسابق الإسباني أليخاندرو فالفيردي، وكتبت "فالفريدي قال وداعًا".
آس
ركزت الصحيفة على فوز ريال مدريد 1-0 على خيتافي في الدوري الإسباني، وكتبت "العقل في الكلاسيكو".
الصحيفة تحدثت عن فوز أتلتيكو مدريد على جيرونا 2-1، وكتبت "الملاك الحارس".
الصحيفة اهتمت بلقاء برشلونة وسيلتا فيغو في الدوري الإسباني، وكتبت "أسباس يفتتح الأسبوع الكبير".
كما اهتمت ببداية تشابي ألونسو كمدرب لباير ليفركوزن بفوز كبيرعلى شالكة 4-0، وكتبت "بداية حالمة لتشابي ألونسو".
الصحف الفرنسية
ليكيب
ركزت الصحيفة على تعادل باريس سان جيرمان سلبيًّا أمام ستاد ريمس في الدوري الفرنسي، وكتبت "باريس سان جيرمان يرى الأحمر".
كما اهتمت الصحيفة بهزيمة أولمبيك مارسيليا أمام أجاكسيو 2-1 ومصير مدرب أولمبيك ليون.
الصحف الإيطالية
لاغازيتا ديللو سبورت
ركزت الصحيفة على فوز ميلان على يوفنتوس 2-0 في الدوري الإسباني، وكتبت "حفل ميلان".
كما تحدثت عن فوز إنتر ميلان على ساسولو 2-1، وكتبت "إنتر ميلان فكر في دجيكو".
الصحيفة اهتمت بلقاءات الأحد، نابولي ضد كريمونيزي، وأودينيزي وأتلانتا، وكتبت "فرصة لنابولي، أودينيزي وأتلانتا تحدي العلامات".