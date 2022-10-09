صحف رياضية: "ريال مدريد لا يستسلم".. "حفل ميلان".. و"باريس سان جيرمان يرى الأحمر"

شكلت نتائج أمس في الدوريات الأوروبية، أبرزها فوز ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في إسبانيا، وميلان على يوفنتوس وإنتر ميلان على ساسولو في الدوري الإيطالي، وتعادل باريس سان جيرمان في فرنسا، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة، صباح اليوم الأحد.

كما اهتمت الصحف بأبرز لقاءات الأحد، برشلونة ضد سيلتا فيغو، وأودينيزي أمام أتلانتا، وجائزة اليابان للفورمولا وان، واعتزال المتسابق الإسباني أليخاندرو فالفيردي، وبداية تشابي ألونسو كمدرب لباير ليفركوزن بفوز كبير على شالكة.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

تطرقت الصحيفة لفوز ريال مدريد على خيتافي 1-0 في الدوري الإسباني، وكتبت "ريال مدريد لا يضيع الفرصة والسيطرة على كرة القدم".

الصحيفة تحدثت عن فوز أتلتيكو مدريد على جيرونا 2-1، وتعادل إشبيلية وأتلتيك بلباو 1-1، وكتبت "كوريا والقديس أوبلاك منقذان"، و"تأثير سامباولي يقف في المنتصف".

الصحيفة اهتمت ببرشلونة والسباق الأخير للمتسابق الإسباني أليخاندرو فالفيردي.