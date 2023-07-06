ناسا تستعرض طائرة X-59 "الأسرع من الصوت"
أظهرت بضع صور للطائرة X-59، التابعة لناسا، وهي على مدرج الطيران في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، استعدادها لإطلاق المرحلة التجريبية.
وتستعد X-59 لرحلتها الأولى، حيث سيجري فريق اختبارات أرضية مهمة للتأكد من أنّ الطائرة آمنة للطيران.
وبحسب ما نشره موقع وكالة الفضاء الأمريكية، فإن طائرة X-59 ستبرزُ القدرةَ على الطيران أسرع من الصوت، مع محاولة ضبط الدويّ الصوتي العالي للطائرة إلى مستوى صوتي هادئ.
وستقوم "ناسا" بتجربتها بالتحليق بالطائرة فوق بضع مناطق، لجمع البيانات حول استجابة البشر مع الصوت المتولد أثناء الطيران الأسرع من الصوت.
ولاحقًا، ستسلم الوكالة البيانات هذه إلى المنظمين الأمريكيين والدوليين، وذلك استعدادًا لتمكين الطيران التجاري من إطلاق رحلات "أسرع من الصوت".