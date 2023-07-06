ناسا تستعرض طائرة X-59 "الأسرع من الصوت"

أظهرت بضع صور للطائرة X-59، التابعة لناسا، وهي على مدرج الطيران في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، استعدادها لإطلاق المرحلة التجريبية.

وتستعد X-59 لرحلتها الأولى، حيث سيجري فريق اختبارات أرضية مهمة للتأكد من أنّ الطائرة آمنة للطيران.