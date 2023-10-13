معرض كويتي يلغي تعاقده مع الممثل إيان سمرهوالدر لدعمه إسرائيل
أعلن معرض "كوانتوم كون"، أكبر مهرجان من نوعه في الكويت لبطولة الرياضات الإلكترونية، عن إلغائه تعاقده مع الممثل إيان سمرهوالدر.
وكان من المفترض أن يستضيف "كوانتوم كون" لأول مرة الممثل "سمرهوالدر"، بطل مسلسل "فامبر دياريز"، إلى جانب ممثلين آخرين، قبل أن يتم الإعلان عن إلغاء التعاقد معه.
وبررت إدارة المعرض قرارها، بأن الممثل الأمريكي دعم صراحة إسرائيل، بعد نشره منشورًا عبر حسابه في "إنستغرام" يبدي تعاطفًا مع ضحايا يهود، الأمر الذي يتناقض مع مبادئ إدارة "كوانتوم كون"، على حد تعبيره.
وخرج أحد مسؤولي المعرض في مقطع فيديو بثه عبر حساب "كوانتوم كون" في "إنستغرام"، مبينًا أنه "تلقى مكالمة من إدارة المعرض لاتخاذ الإجراءات الفورية لإلغاء استضافة إيان"، معلقًا: "يمكن بعضكم يزعل لأنه صغير بالعمر، لكن باكر رح تكبر وتعرف شو القضية الفلسطينية، شنو موقف آبائنا من هذه القضية، شنو موقف الكويت من هذه القضية، وشنو موقفنا اللي لازم نتخذه ضد أي شخص يمس هذه القضية أو يوقف ضدها".
وأعرب المسؤول عن ارتياحه لإلغاء التعاقد مع الممثل الأمريكي، مشددًا على أن "الجميع ترعرع على القضية الفلسطينية، وهي جزء من العرب والمسلمين"، خاتمًا حديثه بالقول إن "الخسارة المادية يمكن تعويضها، لكن لا يمكن تعويض المبادئ".
ويأتي قرار "كوانتوم كون" تزامنًا مع توجيه مجلس الوزراء الكويتي لإلغاء جميع الاحتفالات في الكويت، دعمها لفلسطين وغزة.