معرض كويتي يلغي تعاقده مع الممثل إيان سمرهوالدر لدعمه إسرائيل

أعلن معرض "كوانتوم كون"، أكبر مهرجان من نوعه في الكويت لبطولة الرياضات الإلكترونية، عن إلغائه تعاقده مع الممثل إيان سمرهوالدر.

وكان من المفترض أن يستضيف "كوانتوم كون" لأول مرة الممثل "سمرهوالدر"، بطل مسلسل "فامبر دياريز"، إلى جانب ممثلين آخرين، قبل أن يتم الإعلان عن إلغاء التعاقد معه.

وبررت إدارة المعرض قرارها، بأن الممثل الأمريكي دعم صراحة إسرائيل، بعد نشره منشورًا عبر حسابه في "إنستغرام" يبدي تعاطفًا مع ضحايا يهود، الأمر الذي يتناقض مع مبادئ إدارة "كوانتوم كون"، على حد تعبيره.