NBA.. ستيفن كري يقود وريورز للفوز على كينجس بدوري السلة الأمريكي

سجل ستيفن كري 28 نقطة من 33، وهو أعلى رصيد بالمباراة، خلال الشوط الأول ليساعد جولدن ستيت وريورز حامل اللقب في الفوز 130-125 على سكرامنتو كينجس بدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين الليلة الماضية.

ورغم الهزيمة الثالثة على التوالي لسكرامنتو، والثانية خلال ليلتين، نال المدرب الجديد مايك براون تحية كبيرة من جمهور وريورز بعد أن أسهم كمساعد للمدرب في تتويج الفريق بثلاثة ألقاب في آخر ستة مواسم، منها لقب العام الماضي.

وأضاف وريورز 50 نقطة في الربع الثاني وهو رقم قياسي للفريق.

وأحرز ديفن بوكر 35 نقطة وصنع كريس بول 11 تمريرة حاسمة أمام فريقه السابق خلال انتصار فينكس صنز 112-95 على لوس أنجليس كليبرز الذي خسر أول مباراة بملعبه بعد أن افتتح الموسم بانتصارين.