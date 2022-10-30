تعرف على مواصفات "توغ" أول سيارة كهربائية تركية

افتتحت تركيا أمس السبت، أول مصنع لإنتاج السيارات الكهربائية في ولاية بورصة شمال غرب البلاد.

والسيارة الكهربائية الجديدة تحمل اسم "توغ/TOGG"، من إنتاج مشترك لخمس شركات محلية؛ هي مجموعة "الأناضول، وبي أم سي، وتوركسل للاتصالات، وزورلو القابضة، ومجموعة كوك".

والسيارة من طراز "C SUV" العائلية المدمجة (الفئة المتوسطة)، وتمتلك أنقرة الحقوق الفكرية والصناعية لها بالكامل، في إطار سعيها لتحويلها إلى علامة تجارية عالمية.

ومن المقرر البدء باستقبال طلبات الشراء في شهر شباط/فبراير المقبل، وستفصح تركيا حينها عن سعرها، لتسير في شوارع البلاد مطلع العام المقبل.

ويسعى المصنع إلى إنتاج 175 ألف سيارة سنويا عند وصوله إلى العمل بطاقة كاملة؛ وفقا لوكالة "الأناضول"، وسبق أن أعلنت المجموعة المُصنّعة عن خطتها لإنتاج مليون سيارة حتى عام 2030.

وأشارت المجموعة إلى طرح سيارة "توغ" بستة ألوان؛ الأزرق والأحمر والأسود والرمادي والبيج الرملي والأبيض.

وأجرت المجموعة سلسلة اختبارات للسيارة الجديدة، خلال الشهر الماضي، في الأرجنتين، حيثُ قامت بتجربتها على الطرقات وإجراء اختبار السلامة والتحقق من الأداء والمدى والبطارية، في مراكز اختبار معتمدة عالميا في مدينة تييرا ديل فويغو.

وأكدت تركيا على نجاح السيارة في الاختبارات الدولية.

المواصفات

وتتمتع سيارة توغ "C SUV" الجديدة بمحرك دفع رباعي وتكلفة منخفضة، طوره بالكامل مهندسون أتراك؛ وفقا لموقع "موتور1 تركي".

وستتوفر السيارة بخيارين من بطاريات الليثيوم الأيونية؛ الخيار الأصغر يصل مداه إلى حوالي 300 كيلومتر في الشحنة الواحدة، في حين يصل مدى الخيار الأكبر إلى أكثر من 480 كيلومترا.

ويمكن شحن بطارية السيارة بنسبة 80% خلال نصف ساعة، ويرجح أن تقدم "توغ" كفالة لعبوات البطارية مدتها 8 أعوام.

ويعمل طراز "C SUV" بمحرك كهربائي مثبت على المحور الخلفي، ومحرك ثانٍ مثبت على المحور الأمامي، ما يوفر إمكانيات الدفع الرباعي، بقدرة تصل إلى 400 حصان.

ونقلت مواقع تركية، عن المجموعة المُصنّعة، أن السيارة ذات الدفع الرباعي قد تصل إلى حوالي 100 كيلومتر في الساعة خلال 4.8 ثانية فقط.

وتحتوي السيارة الجديدة على ناقل حركة وفرامل انتظار إلكترونية، إلى جانب تصميم خارجي يجاري العلامات العالمية، بقاعدة عجلات طويلة مع كابينة فسيحة.

والتصميم مستوحى من التراث المحلي، مع التركيز على نبتة الخزامى الجبلية المتوفرة في الأناضول، التي طبعها المصممون على شكل زخارف نباتية على الشبكة والعجلات.

وتضم السيارة مجموعة من الأجهزة الرقمية ونظام المعلومات والترفيه، مع شاشة لمس، وشاشة عرض ثانوية أعلى وحدة التحكم المركزية للتحكم بدرجة الحرارة.

ويمنح موضع وحدة التحكم المركزية العالي المركبة تصميما يشبه قمرة القيادة، وتتوفر في السيارة أنظمة الملاحة وأنظمة مساعدة السائق الأخرى.

وذكرت مواقع محلية أن المجموعة تعتزم استخدام خوارزميات تتبع العين المتقدمة وتقنيات التصوير الثلاثية الأبعاد لتوفير تجربة مستخدم تتجاوز لوحة العرض الافتراضية العادية، ما يساعد السائق على الوصول بسهولة إلى معلومات الطريق والبيئة.

بنى تحتية

وإلى جانب مصنع "توغ"، تعتزم تركيا تشييد مصنع بطاريات بمساحة 609 آلاف متر مربع، بشراكة مع شركة عالمية لإنتاج بطاريات أيونات الليثيوم.

وتخطط البلاد أيضا لإطلاق مشروع تشييد أكثر من 1500 وحدة شحن سريع للسيارات في 81 ولاية.