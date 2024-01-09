تونس.. قطع جثة ابنته وأخفاها في الثلاجة مدة عام

هزت جريمة مروعة تم الكشف عنها، اليوم الثلاثاء، راحت ضحيتها فتاة قاصر تبلغ من العمر 14 عاما، محافظة سوسة في تونس.

ووفق ما نقله موقع "العربية نت"، فقد أقدم الأب على قتل الابنة الضحية في مطلع يناير/ كانون الثاني من العام 2023، ثم قام بالاحتفاظ بجثتها في ثلاجة المنزل، قبل أن يقرر لاحقًا رميها في الوادي.

وتكشفت خيوط الجريمة بعد العثور على الجثة متحللة ومفصولة الرأس في مجرى وادٍ في محافظة سوسة، وإلى جانبها تبين وجود دفتر اقتطعت منه أوراق على شكل رسالة، تضمنت كيفية ارتكاب الجريمة، بهدف "التمويه".

وأكد المتحدث الرسمي للمحكمة في سوسة أنه "تم العثور على رأس الضحية فيما بعد داخل منزل مهجور في المنطقة"، مبينًا أن الأب أقر بقتله ابنته.

كما برر ارتكابه جريمته "إلى عدم رضاه عن سلوك ابنته".