رسميا.. جورجيا ميلوني أول امرأة رئيسة للوزراء في إيطاليا



عينت جورجيا ميلوني التي حققت مع حزبها "أخوة إيطاليا" للفاشيين الجدد انتصارا تاريخيا في الانتخابات التشريعية، رسميا، الجمعة، رئيسة للحكومة لتصبح أول امرأة تشغل هذا المنصب في تاريخ البلاد.

وتحظى ابنة روما البالغة من العمر 45 عامًا، والتي نجحت في "وضع حد لشيطنة" حزبها، للوصول إلى السلطة بعد قرن تمامًا من موسوليني، مع شركائها في الائتلاف الزعيم الشعبوي للرابطة المناهضة للمهاجرين ماتيو سالفيني وزعيم فورتسا إيطاليا سيلفيو برلوسكوني، بالغالبية المطلقة في كل من مجلس النواب والشيوخ.

وقدمت ميلوني إثر تعيينها تشكيلة حكومتها التي ستؤدي اليمين صباح السبت في الساعة 08,00 ت غ أمام رئيس الجمهورية سيرجو ماتاريلا.

تعكس قائمة الوزراء رغبتها في طمأنة شركاء روما، إذ تم تعيين الرئيس السابق للبرلمان الأوروبي أنطونيو تاجاني من فورتسا إيطاليا وزيرا للخارجية، وأسندت إلى جانكارلو جيورجيتي ممثل الجناح المعتدل في الرابطة، والذي كان وزيرًا في حكومة ماريو دراغي المنتهية ولايتها، حقيبة الاقتصاد.

تصدعات

وبينما يواجه ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، مثل جيرانه، وضعًا اقتصاديًا صعبًا بسبب أزمة الطاقة والتضخم، ستكون مهمتها صعبة خصوصًا وأن عليها ضمان وحدة ائتلافها الذي يظهر تصدعات.

ويبدو أن سالفيني وبرلوسكوني مترددان في قبول سلطة جيورجيا ميلوني التي فاز حزبها بـ26 بالمئة من الأصوات في انتخابات 25 أيلول/سبتمبر، مقابل 8 % فقط لحزب برلوسكوني و9 % للرابطة.

وحتى قبل تعيين ميلوني، تحدثت وسائل الإعلام الإيطالية عن خلافات بين القادة الثلاثة حول توزيع المناصب في البرلمان وداخل الحكومة المقبلة.