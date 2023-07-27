تشييع جثمان سعيد بن زايد.. ورئيس الإمارات: فقدنا برحيله رجلًا محبًّا لوطنه

تشييع جثمان سعيد بن زايد.. ورئيس الإمارات: فقدنا برحيله رجلًا محبًّا لوطنه
أدى رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ظهر اليوم الخميس، صلاة الجنازة على جثمان شقيقه الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي، وذلك في مسجد الشيخ سلطان بن زايد الأول في أبوظبي، وفق ما نقلته وكالة أنباء الإمارات "وام".
وبعد أداء الصلاة، شيع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وشيوخ عائلة آل نهيان، جثمان الفقيد الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان إلى مثواه الأخير، حيث ووري في مقبرة البطين بأبوظبي.
ونعى الشيخ محمد بن زايد، شقيقه الراحل عبر حسابه في "إكس" (تويتر سابقًا)، اليوم الخميس، قائلًا: "رحم الله أخي سعيد بن زايد.. فقدت الإمارات برحيله رجلًا محبًّا لوطنه، متفانيًا في خدمته.. نهل من مدرسة "زايد" الإخلاص والوفاء.. نسأل الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته، ويجعل ما قدمه لوطنه في ميزان حسناته، ويلهمنا جميل الصبر والسلوان".