تشييع جثمان سعيد بن زايد.. ورئيس الإمارات: فقدنا برحيله رجلًا محبًّا لوطنه

ونعى الشيخ محمد بن زايد، شقيقه الراحل عبر حسابه في "إكس" (تويتر سابقًا)، اليوم الخميس، قائلًا: "رحم الله أخي سعيد بن زايد.. فقدت الإمارات برحيله رجلًا محبًّا لوطنه، متفانيًا في خدمته.. نهل من مدرسة "زايد" الإخلاص والوفاء.. نسأل الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته، ويجعل ما قدمه لوطنه في ميزان حسناته، ويلهمنا جميل الصبر والسلوان".