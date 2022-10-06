غالتييه يكشف سبب استبدال ميسي في مباراة باريس سان جيرمان وبنفيكا

شرح كريستوف غالتييه مدرب باريس سان جيرمان سبب تغيير النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في الدقيقة الـ81 من مباراة الفريق أمام بنفيكا في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، أمس الأربعاء.

وأكد مدرب باريس سان جيرمان أن ميسي هو من طلب التغيير؛ لأنه شعر بالتعب وقال "قام بإشارة بأنه يرغب في التغيير إذ كان متعبًا، وزميله مرتاح وجاهز وسيكون أكثر فائدة".