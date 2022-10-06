غالتييه يكشف سبب استبدال ميسي في مباراة باريس سان جيرمان وبنفيكا
شرح كريستوف غالتييه مدرب باريس سان جيرمان سبب تغيير النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في الدقيقة الـ81 من مباراة الفريق أمام بنفيكا في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، أمس الأربعاء.
وأكد مدرب باريس سان جيرمان أن ميسي هو من طلب التغيير؛ لأنه شعر بالتعب وقال "قام بإشارة بأنه يرغب في التغيير إذ كان متعبًا، وزميله مرتاح وجاهز وسيكون أكثر فائدة".
وأشرك غالتييه الإسباني بابلو سارابيا لكن دون أن تتغير النتيجة لينتهي اللقاء بالتعادل 1/1 ويتشارك الفريقان في الصدارة مع أفضلية الأهداف لباريس سان جيرمان.
وبحسب صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية فلا قلق على ليونيل ميسي الذي سيكون متاحًا للمدرب كريستوف غالتييه في المباريات المقبلة.
وكان مراسل بين سبورت أكد أن ليونيل ميسي شعر بإصابة عضلية وطلب التغيير.
ويقدم ليونيل ميسي بداية موسم جيدة برفقة باريس سان جيرمان على النقيض من موسمه الأول، إذ سجل في الموسم الحالي 8 أهداف وقدم 8 تمريرات حاسمة، وتشير عدة تقارير إعلامية إلى رغبة باريس سان جيرمان في تجديد عقده لموسم إضافي، فيما يسعى برشلونة لإعادته الصيف المقبل بعد نهاية عقده مع الفريق الفرنسي.
من جهة أخرى أصيب الظهير الأيسر البرتغالي نونو مينديز وغادر اللقاء في الدقيقة الـ67 وبحسب "لوباريزيان" الفرنسية فإصابته مقلقة وقد يغيب لعدة لقاءات.
ووفقًا للمدرب كريستوف غالتييه، فإن الظهير الأيسر البرتغالي تعرَّض لإصابة عضلية قوية وقال "نونو مينديز تعرض لحادث عضلي كبير وقد يفقد عدة لقاءات".
وسيواجه باريس سان جيرمان خارج ملعبه السبت المقبل، فريق ستاد ريمس في الدوري الفرنسي، ثم يستضيف بنفيكا في دوري أبطال أوروبا الثلاثاء المقبل، قبل كلاسيكو فرنسا أمام أولمبيك مارسيليا في الدوري الفرنسي.