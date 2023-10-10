إسرائيل تستعيد السيطرة على السياج الحدودي مع غزة

وأضاف دانيال هاجاري في تصريحات بثتها إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن بلاده تعمل حاليًّا على زرع ألغام في الأجزاء التي سقط فيها السياج، مؤكدًا عدم حدوث عمليات تسلل جديدة من غزة منذ أمس الاثنين.

وأردف هاجاري في ردّه على ما يبدو على شائعات بأن مسلحين استخدموا الأنفاق الموجودة عبر الحدود، قال إنه لم يتم التوصل لما يثبت ذلك.