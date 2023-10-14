أمريكي يعترف بسرقته الحذاء الأحمر من فيلم "ذي ويزرد اوف اوز"

أقر أمريكي، يوم الجمعة، بأنه سرق قبل 20 عاما الحذاء الأحمر الشهير للممثلة جودي غارلاند، في فيلم "ذي ويزرد اوف اوز" ("The Wizard of Oz").

وكان الحذاء، المرصّع بالترتر القرمزيّ الانعكاسات، اختفى بشكل غامض عام 2005 من متحف "جودي غارلاند" في غراند رابيدز، مسقط رأس الممثلة، في ولاية مينيسوتا.

وعام 2018، أعاد مكتب التحقيقات الفدرالي الحذاء الثمين، وهو أحد أربعة أزواج بقيت بعد تصوير الفيلم الصادر عام 1939.